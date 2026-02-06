注目のフィギュアスケートは６日の午前（日本時間同日夜）に団体で競技が始まる。前回銀メダルの日本は女子ショートプログラム（ＳＰ）に坂本花織（シスメックス）、ペアＳＰに「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）に「うたまさ」の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が出場する。

日本時間６日１８時１４分からアイスダンスの「うたまさ」がトップバッターを飾り、２１時７分からペアの「りくりゅう」の出番に。坂本の女子ＳＰは２２時４７分から開始予定。今季での引退を表明している坂本にとって、ラスト五輪になる。「団体に出られることがすごくうれしい。ＳＰを精いっぱい滑り切りたい。誰が来ても勝てるようにする」と意気込みを語っていた。

団体は８日までの３日間で争い、７日の男子ＳＰやフリーの出場選手は、それぞれ前日に発表される。種目ごとに１位１０点、２位９点…１０位は１点と与えられる順位点の合計で争い、前半の上位５チームが後半のフリーに進む。初の金メダルを目指す日本にとって、男女とアイスダンスの計３種目で世界選手権覇者がそろう米国が最大のライバルになる。

日本は初採用の２０１４年ソチ五輪から４大会連続の出場で、前回北京五輪は銅メダルから、ＲＯＣ（ロシア五輪委員会）のドーピング違反による繰り上げで初表彰台の銀メダルを獲得した。