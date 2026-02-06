天竺川原＆真空ジェシカ川北のニュース番組、レギュラー化決定 「シュールを超えた何か」と反響の報道番組
テレビ大阪は、天竺川原が司会、真空ジェシカの川北茂澄がコメンテーターを務めるテレビ大阪のニュース番組『NEWSクライシス』（毎週水曜 深1：00）を3月4日からレギュラー放送する。
【全身ショット】真剣な表情で並ぶ天竺川原＆川北茂澄
日本の未来を揺るがしかねないさまざまな「危機＝クライシス」。あらゆる社会問題に対し、川原と川北が解決に向けて一石を投じる情報番組。地上波放送後には、TVer および YouTube で見逃し配信も用意している。
2025年12月6日に、番組の公式YouTubeチャンネルに『NEWSクライシス【第１回】書店消滅危機』が公開されると、「魚のいない水槽見てるみたい」「全ボケ通ってしまっている」「シュールを超えた何かで草」「11分とは思えない体感1時間」といった戸惑いの声が寄せられていた。
■番組プロデューサーコメント・山田奈央子（テレビ大阪制作局）コメント
昨年大きな反響をいただいた「NEWSクライシス」が3月よりレギュラー放送を開始いたします。YouTubeやSNSでいただいたさまざまなご意見を参考に、パワーアップして3月よりスタートできるよう現在制作を進めております。視聴者の皆様へ、日本社会が抱える"クライシス"について考えるきっかけを引き続きご提示できればと思います。地上波放送、TVer、YouTube、ぜひお好きな媒体で何度もご覧ください。
■『NEWSクライシス』概要
放送日時：2026年3月4日（水）深夜1時〜 毎週水曜日深夜1時〜放送
出演者：
＜司会＞天竺川原
＜コメンテーター＞真空ジェシカ・川北茂澄
