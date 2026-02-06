賀来賢人＆福原遥、“日本一早い”お花見に笑顔「ハッピー！」 懇親の一句も
俳優・賀来賢人と福原遥が6日、都内で行われた「キリンビール『一番搾り』冬のお花見体験会オープニングPRイベント」に出席。“日本一早い”お花見を楽しんだ。
【写真】爽やかで可愛すぎる！桜の木の前でビールを持つ福原遥
イベントには、本物の桜の木が登場。桜を見上げた賀来は「日本一早いお花見をできてうれしく思います。ハッピーだね」とにっこり。福原は「私も幸せでした。桜も見られて、こんなかわいいパッケージの一番搾りが飲めて」と声を弾ませた。
立春にちなみ、「一番搾り」で一句を詠むことに。「待ちわびて 冷やせば桜の 一番搾り」と詠み、「春を待ち遠しく感じていたのですが、一番搾りでひと足早く春を楽しめることを伝えたいと思いました」と伝えた。
続けて、賀来は「楽しいな 一番搾りが おいしいな」と詠んだ。季語を指摘されると、「一番搾り」だと主張。「すみません、ハイレベルで」と笑いを誘った。
「キリン一番搾り生ビール」は、桜をあしらった「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」が登場することを記念し、満開の桜を眺めながら「一番搾り」を楽しめる「『一番搾り』冬のお花見体験会」をきょう6日から8日まで東京・麻布台ヒルズカフェで開催する。
【写真】爽やかで可愛すぎる！桜の木の前でビールを持つ福原遥
イベントには、本物の桜の木が登場。桜を見上げた賀来は「日本一早いお花見をできてうれしく思います。ハッピーだね」とにっこり。福原は「私も幸せでした。桜も見られて、こんなかわいいパッケージの一番搾りが飲めて」と声を弾ませた。
続けて、賀来は「楽しいな 一番搾りが おいしいな」と詠んだ。季語を指摘されると、「一番搾り」だと主張。「すみません、ハイレベルで」と笑いを誘った。
「キリン一番搾り生ビール」は、桜をあしらった「一番搾り 限定春示温インキデザイン缶」が登場することを記念し、満開の桜を眺めながら「一番搾り」を楽しめる「『一番搾り』冬のお花見体験会」をきょう6日から8日まで東京・麻布台ヒルズカフェで開催する。