◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・男子ビッグエア予選（大会1日目/日本時間6日）

スノーボード・男子ビッグエア予選が日本時間6日に行われ、日本代表の4選手がそろって予選を突破しました。

出場したのは、荻原大翔選手、長谷川帝勝選手、木村葵来選手、木俣椋真選手の4選手。全員がオリンピック初出場となります。この種目では3回のジャンプを実施。このうち高得点をマークした2本の合計点で競い、30人中上位12人が決勝へ進出します。

予選を全体トップで通過したのは“スピンマスター”の異名を持つ荻原選手。予選1回目から5回転半を決め、全体2位につける「90.50」の高得点をマークします。2本目でも背中側から踏み切るダイナミックなジャンプで「88.00」を記録。ここで全体トップに立ちます。3本目は着地に失敗しますが、2本目までの合計点で決勝進出を決めました。

続く全体3位で決勝進出を決めたのは、23/24シーズンのW杯で総合優勝を果たした木村選手。予選1回目では、背中側から踏みきる5回転のジャンプで全体9位の「81.75」をマークします。2回目は記録が伸びなかったものの、3回目では「91.50」の高得点。決勝進出を決めました。

さらに、変幻自在なジャンプが魅力の長谷川選手は全体5位で通過。2回目では得意の左足前スタンスから転倒し、あとがない状況に追い込まれるも、1回目と3回目で見せた5回転ジャンプで合計「172.25」をマークしました。

25年の世界選手権王者である木俣選手も、全体10位で予選を通過。2回目までは75点台にとどまるも、3回目で「89.50」と高得点をマークし、日本代表そろっての決勝進出をつかみました。

男子スノーボード・ビッグエア決勝は日本時間2月8日午前3:30から行われる予定です。