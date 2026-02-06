アンドルー元王子とバージニア・ジュフリーさん、ギレーヌ・マクスウェル受刑者が写っているとみられる写真/Southern District of New York

（CNN）英国のアンドルー元王子がジェフリー・エプスタイン氏による性的人身売買事件の代表的な被害者、バージニア・ジュフリーさんの腰に手を回している写真について、新たに公開されたメールから本物とみられることが分かった。

王子の称号を剥（はく）奪されたアンドルー氏は長年、ジュフリーさんが10代だった頃に性的暴行を加えたとの疑惑を否定してきた。今や有名になったこの写真についても以前、加工されたものではないかと疑問を呈していた。

しかし、米司法省が先週公開した大量の文書の中に、エプスタイン氏の元交際相手で長年の協力者だったギレーヌ・マクスウェル受刑者から送られたとされる2015年のメールが含まれており、写真が本物であることを示唆する内容だった。

このメールは「声明の文案」とのタイトルが付けられ、2015年1月、「G・マクスウェル」という人物からエプスタイン氏に送信されていた。エプスタイン氏は性犯罪で起訴され、勾留中に死亡した。

メールには「ロンドンで（伏せ字）がアンドルー王子を含む私の友人何人かと会った時に撮影された写真だ。写真を撮ったのは、彼女が友人や家族に見せたかったからだと思う」とある。

この声明の細部や、エプスタイン氏が同じ日に続けて送信したメールから、伏せ字にされた人物はジュフリーさんとみられる。

マクスウェル受刑者は現在、児童性的人身売買などの罪で禁錮20年の刑に服役中。問題の写真にはマクスウェル受刑者も写っている。

メールにはまた、「私の自宅で何か不適切なことが行われた」とは見なしていないとする「G・マクスウェル」の言葉も見える。

エプスタイン氏宛てに送られた別のメールで、「G・マクスウェル」は「声明の中ではあなたと距離を置く必要がある。また、私の家で（アンドルー氏との）マッサージ行為が行われたことを知らなかったと言うよう求められている」と記している。

CNNはマクスウェル受刑者の代理人に取材を申し込むとともに、アンドルー氏の代理人にもコメントを求めている。

エプスタイン氏を巡る不祥事は長年、アンドルー氏に付きまとってきた。昨年には兄のチャールズ国王から王室の称号を剥奪され、ウィンザー城の敷地内にある王室の公邸「ロイヤル・ロッジ」から退去するよう命じられた。