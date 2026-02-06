開幕直前の補強！ 柏と契約満了のFWオウイエ・ウイリアムがいわきに加入決定、昨季は岐阜でプレー

いわきFCは6日、柏レイソルを退団したFWオウイエ・ウイリアムの加入を発表した。すでにチームには合流しているとのこと。契約期間は2026年6月30日までとなる。



現在21歳のオウイエ・ウイリアムは、川崎フロンターレU-15から日本体育大柏高校へと進学。2023年に柏に入団しプロ入りを果たした。プロ1年目から天皇杯でデビューを果たすと、2年目はYBCルヴァンカップでデビュー。しかし、明治安田J1リーグではデビューを果たせずにいると、2025シーズンはJ3のFC岐阜へ育成型期限付き移籍。リーグ戦14試合に出場したものの無得点に終わると、ルヴァンカップ、天皇杯でも1試合ずつに出場していた。



2025シーズン限りで柏との契約が満了したオウイエ・ウイリアムは、短期契約でいわきに加入。クラブ公式サイトを通じて「このたび、いわきFCに加入することになりました。オウイエ・ウイリアムです。強い覚悟を持ってきました。チームの勝利に貢献できるよう頑張ります！よろしくお願いします」と意気込みを語っている。