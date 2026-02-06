「日本ハム春季キャンプ」（６日、名護）

細野晴希投手がキャンプ２度目のブルペン入り。変化球を交えて４７球を投じた。

プロ初勝利を含む３勝を挙げた昨季に比べ、リリースの位置を変更。「時計の短針で言うと、１１時１０分だったのが１０時半に」と、角度にして約２０度、スリークォーター気味に腕を下げた。「自分が投げやすい位置がここだった。下げた方が球が強かったし、周りに聞いたら同じ意見だったので、変えてみようかと」と、自主トレ期間の１月から取り組んできた。

球速は昨季までと変わらず、この日のブルペンでも好感触は持続。１４９キロを計測した。さらに腕を下げたサイドからの投球にも「登場回数は少ないかもしれないですけど、何回か使っていけたら」と、トライする構えを見せた。

ブルペンでは新庄監督に声をかけられる場面も。「『ちょっとシュートしながら伸びていくボールを左バッターにも使ってみて』と言われました」と、新兵器習得の指令も受けた。スケール感が魅力の２０２３年度ドラ１左腕。「こっち（スリークォーター）の真っすぐだけでも全然通用するぐらいの感覚がある」という手応え十分の新投法で、開幕ローテ入りを狙う。