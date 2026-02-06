女優の名取裕子（６８）、中山忍（５３）、水野真紀（５５）、東ちづる（６５）、お笑いタレントの友近（５２）らが６日、都内で行われた映画「テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル」初日舞台あいさつに出席した。

同作は、昭和から平成にかけて民放各局で放送されていた２時間サスペンスドラマを映画館で届ける「２時間サスペンス ＴＨＥ ＭＯＶＩＥシリーズ」の第１弾。名取と友近がＷ主演を務める。

劇場公開初日を迎えたこの日は、同作に出演する豪華女優陣が集結。撮影を振り返って、家政婦役を演じた東は「私が推理することもなく、謎に佇むという（役）。笑顔がないんです。芸能生活４０年で、全く笑わなかった作品って初めてです」と新鮮さを吐露。クッキングスクールの先生役を演じた水野は、自ら衣装をコーディネートしたそうで「エプロンを自前で用意しました。手作りサイトで検索したら良いものが出てきて…」とエピソードを語った。

中山は１９９５年にＴＢＳ系で放送されていたテレビドラマシリーズ「早乙女千春の添乗報告書」で名取と共演。当時、初めて犯人役を演じたといい「どうしていいか分からないときに、名取さんが優しくアドバイスしてくださった。最後に罪を悔いるときに、名取さんが『つらかったわね』って寄り添ってくださって自然に涙が出て。全部、名取さんのおかげです」と感謝しつつ振り返った。

また、サスペンスの醍醐味である崖のシーンの撮影は６月に敢行。中山は「このままでは干からびてしまいそうっていう時に名取さんがキュウリを差し入れて、ちゃんと冷たいんですよ。『お味噌もあるから！』って言って。それを補給してがんばったんですよね。またいいタイミングでアイスを差し入れてくださって…生き返りました」と名取の気づかいに再度感謝した。