「今日好き」出身ギャル、大胆イメチェンで雰囲気ガラリ「一瞬誰かと」「似合うのがさすが」驚き＆絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海（いとう・あいみ）が2月5日、自身のInstagramを更新。大胆にイメージチェンジしたヘアスタイルを披露した。
【写真】「今日好き」20歳ギャル「一瞬誰かと…」ファン衝撃のイメチェンショット
伊藤は「髪の毛グレーになったよ 久々にこんな感じのカラーした ちょーぜつ可愛い」「レイヤー、水素トリートメントもやって頂きました」と金髪からのヘアチェンジを報告。胸下まであるロングのグレーヘアを披露した。
この投稿に、ファンからは「色白にグレーが映える」「一瞬誰かと思いました」「似合うのがさすが」「ヘアもコーデも可愛すぎる」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
