皆藤愛子、色白素肌輝くキャミソール姿に絶賛の声「女神」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2026/02/06】フリーアナウンサーの皆藤愛子が2月5日、自身のInstagramを更新。2月19日に発売される写真集「grazing」（小学館）のオフショットのキャミソール姿を公開した。
【写真】41歳美人アナ「透明感すごい」ヌーディーカラーのキャミ姿
皆藤は「写真集『grazing』発売まで2週間 アザーカットちょこちょこ載せていきます」とコメント。ピンクのキャミソール姿でカメラに笑顔を向けているショットを公開し、美しい色白な素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「輝いてる」「女神」「美しすぎる」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳美人アナ「透明感すごい」ヌーディーカラーのキャミ姿
◆皆藤愛子、キャミソール姿公開
皆藤は「写真集『grazing』発売まで2週間 アザーカットちょこちょこ載せていきます」とコメント。ピンクのキャミソール姿でカメラに笑顔を向けているショットを公開し、美しい色白な素肌を見せている。
◆皆藤愛子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「輝いてる」「女神」「美しすぎる」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】