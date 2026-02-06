2児の母・夏菜「娘が貼ったシール腕に付きっぱなし」タンクトップ姿の近影写真が話題「一気に親近感」「可愛いママ」
【モデルプレス＝2026/02/06】女優でタレントの夏菜が2月5日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした近影ショットを披露した。
【写真】36歳朝ドラ女優「一気に親近感」タンクトップ姿で変わらぬスタイル
夏菜は「髪の毛レイヤーいれて、そしてメッシュいれた。いい風合い」とコメントし、メッシュの入ったレイヤーの毛先を遊ばせたセミロングヘアを公開。タンクトップ姿から見えている腕にはシールが貼られており、「娘が貼ったシール腕に付きっぱなしだった…」と綴っている。
この投稿に、ファンからは「素敵」「すごく似合ってる」「シール貼られてるの一気に親近感わいた」「可愛いママ」「真似したい」「大人っぽくてかっこいい」などと反響が寄せられている。
夏菜は2021年1月に一般男性と結婚。2022年3月に第1子となる女児、2023年8月に第2子となる男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
