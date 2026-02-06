TREASURE×サンリオ“はぴだんぶい”のテーマカフェ、東京・大阪で開催 TEUMEをおもてなし
【女子旅プレス＝2026/02/06】ボーイズグループ・TREASURE（トレジャー）と、サンリオの男のコキャラクターユニット・はぴだんぶいのテーマカフェ「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」が、2026年2月12日から東京で、2月19日から大阪で、それぞれ期間限定で開催。メンバーとキャラクターの好物を詰め込んだ限定メニューや、描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズを展開する。
【写真】ピューロ、シナモロール主役の新アトラクションが誕生
今年、共にデビュー6周年を迎える両者がTEUME（＝TREASUREのファンの名称）をおもてなしするというコンセプトのスペシャルなカフェ。
カフェメニューは、TREASUREのメンバーとはぴだんぶいの各キャラクターたちの好きなフードが、グラスデザートののったボリューム満点のワンプレート形式で提供される。
このほか、ベリーの香りが広がる「チョコベリーアイスミルク」や、りんごの甘味とシナモンの香りが心地いい「ホットシナモンアップルティー」など、彩り豊かなドリンクも充実している。
今回のコラボレーションのために、はぴだんぶいのキャラクターたちがカフェ店員に扮した特別なアートが描き下ろされた。会場では、このイラストを使用したアクリルスタンド、缶バッジ、キーチャームなどの定番アイテムから、Tシャツやエコバッグといったデイリーユースなアパレルまで幅広くラインナップする。
また、アクリルスタンドやランダムの缶バッジ、ファン必見の豪華な3大特典（事前予約特典・メニュー注文特典・グッズ購入特典）も用意される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
・東京・原宿：BOX cafe＆space キュープラザ原宿店／2026年2月12日（木）〜3月29日（日）
東京都渋谷区神宮前6-28−6 キュープラザ原宿3階
・大阪・大阪府：BOX cafe＆space HEP FIVE店／2026年2月19日（木）〜4月5日（日）
大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階
