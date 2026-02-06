浜辺美波、柄本佑は「一緒になって走ってくれる先輩」

女優の浜辺美波（25歳）が、2月6日放送の情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。「お酒を飲んだ後に道を走り回っても、一緒になって走ってくれる先輩」の存在を明かした。



映画「ほどなく、お別れです」で共演する浜辺とSnow Man・目黒蓮が、宣伝を兼ねてゲスト出演。2択の質問に答える「究極の質問」コーナーで、「これからの生き方として、後輩たちに慕われる先輩キャラか、先輩たちにかわいがられる後輩キャラか」を問われると、目黒は「先輩キャラ」、浜辺は「後輩キャラ」を選択した。



浜辺は後輩キャラを選んだ理由について、「私、後輩というものがあまりいなくて。先輩たちとの交流が多いので。自分は結構、自由に、お酒を飲んだ後に道を走り回っても、一緒になって走ってくれる先輩がいるので」と説明。目黒がすかさず「その先輩は誰？」と追求すると、浜辺は「佑さん、柄本佑さん」と名前を挙げ、楽しそうに笑った。