【最安275円に】ジョイフル「キッズメニュー半額」開催、人気5品が対象

ファミリーレストランチェーン「ジョイフル」は、2月10日15時から2月20日15時までの期間限定で、「キッズ半額キャンペーン」を実施する。

公式アプリ会員を対象に、キッズメニュー5品が半額になるクーポンを配信。最も安い商品では、「キッズうどんプレート（おもちゃ付）」が税込275円で注文できる。

キャンペーン期間中は、新たに「ジョイフル公式アプリ」をインストールした人も対象となり、クーポンを受け取ることができる。

ジョイフル『キッズ半額キャンペーン』

対象のキッズメニュー5品（価格はすべて税込）

※一部店舗では、販売商品・販売時間・販売価格が異なる

※22時〜翌5時に利用する場合は、深夜料金として10％が加算される

◆キッズハンバーグプレート（おもちゃ付）

店内飲食：通常625円 → 313円

テイクアウト：通常646円 → 323円

※アレルゲン：卵・乳・小麦

※ハンバーグのソースはケチャップに変更可能

◆キッズカレープレート（おもちゃ付）

店内飲食：通常548円 → 275円

テイクアウト：通常582円 → 291円

※低アレルゲン対応

◆キッズうどんプレート（おもちゃ付）

店内飲食：通常548円 → 275円

※アレルゲン：小麦

◆キッズドリアプレート（おもちゃ付）

店内飲食：通常735円 → 368円

テイクアウト：通常754円 → 377円

※低アレルゲン対応

◆キッズミックスフライプレート（おもちゃ付）

店内飲食：通常625円 → 313円

※アレルゲン：卵・乳・小麦・えび

半額クーポンは、キャンペーン期間中であれば何度でも利用可能。

クーポン1回の提示で、対象商品を何個でも注文できる。

なお、キッズメニューの注文は小学生以下の子ども限定。

クーポンを利用する場合は、同一伝票内で半額対象商品以外に、単品328円（税込）以上の商品を注文していることが条件となる。

ジョイフルは本キャンペーンについて、「物価高で家計の負担が大きくなる中、ジョイフルは子育て世帯を全力で応援します。ぜひお得なこの機会にご利用いただき、お腹いっぱいお召し上がりください」とコメントしている。

【キャンペーン対象外店舗】

＜鹿児島県＞

奄美長浜店、奄美龍郷店、徳之島店、奄美空港店、奄美入舟店、種子島西之表店