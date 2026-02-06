次の女子会はここで決まり！ 宇賀なつみ「大人だからこそ食べられる焼きそば」

お酒をこよなく愛するアナウンサー・宇賀なつみさんの「ほろ酔いおつまみ」。今回は、『鉄板焼 よしむら』のミックス焼そばです。

隠し味に甘みのあるお好み焼きソースを使ったミックス焼そば \1,716。碧Ao海薫るハイボール \1,188。

宇賀さん

今回は、オーソドックスなのに抜群に美味しい焼きそばを食べてほしくて。まず、とにかく麺がもっちもちで格別なの！

編集S

ひと口食べただけで分かりますね…！ 国産小麦の生麺を一度茹でて、茹でたての状態で焼かれるんだそうです。

宇賀さん

あと、具材の大きさ。焼きそばって具が少なくてがっかりみたいなこともよくあるんだけど、これだけ贅沢にお野菜とシーフードが入ってくれてるとすごく食べ応えがあるよね。

編集S

タコもイカもエビも、どれもぶりんぶりんで歯ごたえも最高です！

宇賀さん

豚肉もジューシーで美味しい。この連載でよく言ってるんだけど、やっぱり具が大きいとお酒のつまみとして優秀なんだよね（笑）。

編集S

お客さんはやっぱりお酒を頼まれる方がほとんどらしいですよ（笑）。

宇賀さん

オーソドックスで子どもの頃から慣れ親しんだ味なんだけど、具材も麺も上質なものが使われててランクアップした感じがして。大人だからこそ食べられる焼きそばだと思う。

編集S

目の前の鉄板で焼いてくれるっていうのも贅沢な感じがしますよね〜。

宇賀さん

お酒の種類もいろいろあるし、店員さんもみんなハキハキしてて、とっても雰囲気がいいんだよね。テーブル席もあるし、みんなでワイワイつつきながら食べてほしいな。

編集S

次の女子会はここで決まりだ！

宇賀なつみ

お酒をこよなく愛するアナウンサー。自身初のエッセイ本『じゆうがたび』（幻冬舎）が発売中。

編集S

屋台の焼きそばも好きだけど、今まで食べたものとは別格の味に感動…！

鉄板焼 よしむら

東京都渋谷区広尾5-19-11-B1 TEL. 03-3280-8839 18:00〜24:00（23:00LO）、土・祝日〜23:00（22:00LO） 日曜休 2010年オープン。予約は電話にて。HPにてテイクアウト注文も可能。