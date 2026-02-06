【GVA-BC ゴジラ1995 KAGEMARU DESISGNS（グリーン）】 【GVA-BC ゴジラ1995 TOUMA（トライバルブルー）】 【GVA-BC ヘドラ Frog Tree（海ノ焔2）】 【GVA-BC ゴジラ2001 Frog Tree（海ノ焔2）】 【GVA-BC ゴジラ2016 Frog Tree（海ノ焔2）】 【GVA-MC ゴジラ1995 浮世ノ絵 FrogTree（幻彩）】 2月8日 発売予定 ※「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて販売 価格：22,000円～40,000円

トイズキングは、ソフビフィギュア「GVA-BC ゴジラ1995 KAGEMARU DESISGNS（グリーン）」など6製品を、2月8日に開催されるイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて発売する。価格は22,000円から40,000円。

今回同社のゴジラ・ヘドラのアートソフビ「GODZILLA VINYL ART」から、「GVA-BC ゴジラ1995 KAGEMARU DESISGNS（グリーン）」「GVA-BC ゴジラ1995 TOUMA（トライバルブルー）」「GVA-BC ヘドラ Frog Tree（海ノ焔2）」「GVA-BC ゴジラ2001 Frog Tree（海ノ焔2）」「GVA-BC ゴジラ2016 Frog Tree（海ノ焔2）」「GVA-MC ゴジラ1995 浮世ノ絵 FrogTree（幻彩）」の6商品を、2月8日に開催されるイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて発売を予定しており、イベント会場の企業ブースNo.「8-07-02」 T-BASE JAPANブースにて販売予定。各商品ともに数量限定、先着順での販売となる。

「GVA-BC ゴジラ1995 KAGEMARU DESISGNS（グリーン）」

「GVA-BC ゴジラ1995 TOUMA（トライバルブルー）」

「GVA-BC ヘドラ Frog Tree（海ノ焔2）」

「GVA-BC ゴジラ2001 Frog Tree（海ノ焔2）」

「GVA-BC ゴジラ2016 Frog Tree（海ノ焔2）」

「GVA-MC ゴジラ1995 浮世ノ絵 FrogTree（幻彩）」

価格：22,000円 サイズ：全高 約170mm 素材：PVC（ソフビ）価格：26,000円 サイズ：全高 約230mm 素材：PVC（ソフビ）価格：29,000円 サイズ：全高 約225mm 素材：PVC（ソフビ）価格：37,000円 サイズ：全高 約250mm 素材：PVC（ソフビ）価格：37,000円 サイズ：全高 約300mm 素材：PVC（ソフビ）価格：40,000円 サイズ：全高 約330mm（尻尾含む） 素材：PVC（ソフビ）

TM & (C)TOHO CO., LTD.