【OG-01 アイアンハイド】 【OG-02 ブラックアウト】 2月13日 予約開始

　タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は「OG-01 アイアンハイド」、「OG-02 ブラックアウト」を2月13日より予約受付を開始する。

　さらに「TRANSFORMERS OVERGEAR TRAILER」を公開した。

　「TRANSFORMERS OVERGEAR」は「トランスフォーマー」シリーズ新ブランドで、「リアルメカ」をコンセプトとしている。

　公開された映像では荒野にある基地から機密情報の奪取に向かうオートボットレジスタンスのアイアンハイドの活躍が描かれてる。任務の途中、ディセプティコンのブラックアウトが介入する場面もありハードな世界観が描かれている。

　また、映像では“オプティマス”や“オラクル”の名前が出てくるなど、今後の展開が気になるものとなっている。

【【トランスフォーマー】TRANSFORMERS OVERGEAR TRAILER】

(C) TOMY