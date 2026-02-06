関東周辺のスキー場の今週末の天気を解説します。7日(土)から8日(日)にかけては、山沿いを中心に大雪となり、平地でも雪が積もる可能性があります。積雪や凍結で路面状況が悪化するでしょう。車で移動される方は冬装備を徹底するとともに、出発時やスキー場に着く前から運転にご注意ください。スキー場では新雪が期待できる一方、無理のない計画を心がけましょう。

行きは平穏でも帰りや翌朝が危険 車で行くなら冬装備の徹底を

7日(土)の早朝はまだ雪が降っていない所が多く、道路は比較的走りやすいでしょう。しかし、昼頃から雪が降り始め、夕方以降は積雪や視界不良に見舞われるおそれがあります。日帰りの場合、帰り道の運転に特に注意が必要です。



8日(日)は雪が降りやすく、山沿いを中心に大雪となり、平地でも雪が積もるでしょう。雪が積もらなくても気温が低いため、濡れた路面は凍結の可能性があります。高速道路や山道で通行止めなど道路規制が行われることが考えられるため、時間と行程には余裕を持った計画を心がけてください。



スキー場へ向かう場合は、スタッドレスタイヤの装着やチェーンの携行など冬用装備を万全にし、状況によっては無理をせず予定を見直す判断も大切です。

スキー場は新雪期待の一方で吹雪のおそれ

週末は、寒気や気圧の谷などの影響で、8日を中心に各スキー場では新雪に恵まれ、場所によってはパウダースノーに近い雪質となる可能性があります。



一方で北寄りの風が強まり、吹雪や視界不良となるおそれがあります。リフトの運行に影響が出る場合もあるため、現地の最新情報を確認するようにしてください。また気温は-10℃以下まで下がる所も多く、厳しい寒さとなりそうです。防寒対策を十分に行い、体調管理にも注意が必要です。

雪道運転 万が一に備えて

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。



(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。