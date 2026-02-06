フジテレビ「久保みねヒャダこじらせナイト」の久保ミツロウ・能町みね子・ヒャダインによるおしゃべり連載「久保みねヒャダこじらせ公論」。番組ライブ終了後に楽屋で交わされる、打ち合わせなしの雑談を収録しております。今回は2025年12月20日に開催されたこじらせライブの後のおしゃべりです。話し終わってみると、「止められない」がテーマになっていると気づきました。最後に、久保みねヒャダの新刊情報があります。（司会・構成：前田隆弘）

海外旅行欲を使い切ってしまった

能町 私、（2025年は）台湾に行ってミャンマーにも行ったので、海外旅行欲が今すごくて。でもうちに猫いるし、現実にはそんなに行けないかなと思って、変なところに行った人のブログばっかり見てしまってます。今、本気になればアフガニスタンに行けるんですよ。行ってる日本人女性のブログ、全然あります。「アフガニスタンに行ける」って考えもしなかったけど、行けるんだなと思って。そのブログによればですけど、なんならちょっと治安いいらしいです。タリバンがいるから。

ヒャダ ああ、逆に。

能町 という話が（ブログに） 書いてありました。

ヒャダ でもシリアやアフガニスタンに行くと、アメリカに入国するのはちょっと難しくなるんですよね。パスポートにちゃんと記録されるから。

久保 確かに、辺境系に行く人のYouTubeを見てると、「この国に来たからにはもうアメリカに行けない」みたいこと言ってますね。

能町 そもそも、ミャンマー人もアメリカに行けないんですよ、不良国家だと思われてるから（＊）。（渡航歴に関係なく）ミャンマー人である時点でアメリカに入れないです。海外旅行のブログ、サウジアラビアの女子一人旅もあって、「意外といろんなところに行けるんだな」と思いましたね。

＊2025年６月、米トランプ大統領は、アフガニスタン、ミャンマーなど計12カ国からの入国を原則禁止する大統領令に署名した。

久保 （お菓子をほおばりながら）オオマツさん、どこ行ってみたいですか。次。

能町 え、誰ですか？

久保 能町さん。ごめん、（お菓子を）もぐもぐしてて。

能町 やっぱジョージアかな。行きそびれちゃったんで（＊）。

＊以前ジョージア旅行を計画していたが、世の中がコロナ禍に突入してしまい、断念せざるを得なかった。

ヒャダ コロナ禍で行けなくなったんですよね。

能町 すごく行きたかったんですけどね。アフガニスタンには行かないと思うけど、あのへんのどこかには行きたいです。「スタン」に。

ヒャダ カザフスタン、ウズベキスタン……。

能町 ウズベキスタンは日本人だらけなんですって。

ヒャダ 安くてアクセスがいいから。

能町 だからツアーもたくさんあるし。

久保 で、ロシアっぽさも楽しめると。

能町 日本人だらけで、逆にちょっと引いちゃう。タジキスタンには行ってみたい。何があるか全然知らないですけど。あのへんのどこかに行ってみたい。

ヒャダ 僕、この間モンゴルに行って、海外旅行欲をそこで全部使い切ってしまったみたいで。

久保 使い切るなんてあるの!?

ヒャダ あるんですよ。自分でもびっくりです。

久保 何がそんなに達成感あったんですか？

ヒャダ 長年、「馬に乗って草原を歩いてみたい」と思ってて、そういう毎日だったんですよ。朝起きて馬に乗って出かけて、作ってくれた昼飯を食べて。

久保 NHKスペシャルの世界。

ヒャダ （馬で）誰もいないところに友達と行って。夜は免税店で買ったお酒を飲みながら、みんなでポーカーして。それがすっごく楽しくて。

能町 満たされちゃった？

ヒャダ 満たされました。「こんなにゲラゲラ笑って、しかも感動をみんなでシェアして……これでもういいかな」って思っちゃった。

久保 すごい。「人生観が変わった」というより、「達成感でゲーム終了」なんだ。

ヒャダ 達成して終了……そうですね。まだ行ってない国はいっぱいありますけど、他の国に行っても新鮮に感動できる自信がないですし、しばらくはこの貯金だけで生きていきたいというか。「このモンゴルの感動貯金の味だけで、ご飯を食べていたい」という気持ちです。

久保 YouTuberだったら大変なことです。

ヒャダ 本当ですね。廃業ですよ。

これで死んだとしても別にいい

能町 モンゴル、何日間だったんですか？

ヒャダ 4泊5日ですね。ゲル・テント・テント・ゲルです。

久保 「またあの暮らしに戻ってみたい」とは思わないの？

ヒャダ 「もうちょっと馬に乗りたかったな」とは思いますね。無理やり乗せられて、「はい、行け！」って。何の練習もなく。

能町 そんな感じなんだ。スパルタですね。

ヒャダ 「モンゴルの馬はおとなしいから大丈夫だ、行け！」って。

能町 いやいやいやいや…………でも海外だと、ちょっと命知らずなことはできますね。私のミャンマーの観覧車もそうですけど、

──どんな感じだったんですか？

能町 人力の観覧車です。

一同 こわーっ！

能町 すごかったです。観覧車といっても、「日本で言うなら観覧車」ってだけで、実際は絶叫マシーンなんですけど。観覧車の形をしているんですけど、電気がたぶん通っていなくて、高さで言うと、一番高いところでビル5、6階分くらい。その骨組みを若者（係員）がひょいひょいひょいっと、命綱もつけずに登っていって、全員が配置についたらピーッと鳴って、みんな一斉に片方に体重をかけるんです。で、全員グルーンってぶら下がりながら下りてくる。その人たちの体重で回して、カゴに乗ってる人たちがぐるぐるぐるぐる……「落ちたら死ぬ」と思いながら乗りました。

久保 常設じゃないって言ってたよね。

能町 そう、常設じゃなく仮設なんです。

ヒャダ それはまた怖いですね。

能町 「寺の祭りのときに出てくる出し物」みたいなやつです。出し物にしてはデカすぎるんですけど。でもあれは現地に行ったら乗らないと、と思っちゃいます。「これで死んだとしても別にいいや」って気持ちで乗りました。

久保 走馬灯として優秀だね。

能町 走馬灯の一つとしては最高です。しかも場所はお寺なんですけど、ずっとクラブミュージックみたいな音楽が流れてるんですよ（と言って動画を見せる）。登っているのが観覧車を回す係員です（＊）。

＊能町さんのいう観覧車に近いタイプをYouTubeで見つけました。だいたいこのイメージです。

──この高さに丸腰で……？

能町 そうです。命綱もヘルメットもないです。ひょいひょいひょいっと登って。

久保 ま、まだ子供じゃないか……（＊）。

＊パッと見、高校生くらいの年頃に見える。

能町 で、くわえタバコで（笑）。

ヒャダ こうやって体重かけてる人も、一緒に落ちていくわけですよね。

能町 落ちます。

久保 命って軽いね……。

能町 このアッパーなクラブミュージックがまたいいんですよ。

ヒャダ いいですね、東南アジアですね。

──係員も危ないですけど、このゴンドラも公園にある4人乗りのブランコみたいなやつでしょ？ それでこの高さと回転。

能町 そうそう、シートベルトとかは一切ないです。

ヒャダ でもこれ、まあまあのスピードじゃないですか。シートベルトなしでこんなに回って……。

能町 そうなんです。でも楽しかったんですよ。

──動かす方も乗る方も命綱のない世界、楽しそうですね……見てるぶんには。

久保 私、「落ちそうな場所なのに命綱がない」ってものを見るのが本当にダメで。メキシコでピラミッドの頂上登ったときに、それを味わったから。

──言ってましたね。落ちたら死ぬ高さなのに、はしゃいでる人がいるのが信じられないみたいな。

久保 思い出すと、今でも怖い。ネットでもあるじゃん、高い崖の上を命綱もなしに渡っていく映像。ああいうのを見ると、「人生の尺度が違う」と思っちゃう。最近見た中国の動画なんだけど、山のてっぺんまで続く道が険しい岩になってて、そこに登山者が行列になってるんですよ（＊）。落ちたら死ぬ高さなんだけど、そこでスマホを見ながら歩いてて落ちた人の映像があって。「なんでこんなところでスマホ見ながら歩くんだよ！」って。

＊中国の「刃岩」と呼ばれる危険な場所で、歩きスマホをしていた男性が落下した。男性は木に引っかかって骨折で済んだとのこと。ニュース映像はこちら。

能町 なんでそんな危険な場所で見るんですかね？

久保 一応、「その場所がいかに危険か」という動画を撮ろうとしてたらしいんだけど。

能町 ミャンマーの観覧車もそうですけど、そういうのが当たり前の環境に1週間くらいいたので、日本に帰ってきたら、車でシートベルトを締めるのがバカバカしく感じられてしまいました。「後部座席でシートベルトいる？」みたいな感覚になってしまって。あと、ミャンマーには信号がほとんどないので、歩行者は基本的に自己判断で渡るんですよ。超でっかい道路でも、人がたくさん渡ってて。自己判断のハードルが日本人と違いすぎて、2車線＋2車線の幹線道路の真ん中にあるセンターラインを、普通に人が歩いてたりするんですよ。

ヒャダ ありますよね。カンボジアもそうでした。

能町 みんな当たり前にやってるんですよ。子供からじいさんまで。

ヒャダ クラクションはどうでした？

能町 めっちゃ鳴ってました。

ヒャダ クラクションは鳴らすのが礼儀らしいですね。「いま通りますよ」という合図らしくて。鳴らさない方が良くないらしい。

能町 めっちゃプープー鳴らしてますね。でも手塚治虫のマンガとかで都会のシーンがあると、擬音でたくさん「プープー」って書いてあるじゃないですか。

ヒャダ 確かに！

能町 だから「日本も昔はこんな感じだったんだろうな」と思って見てました。野良犬だらけだったし。でも向こうの野良犬はみんなおとなしいです。人を追いかけもしないし、噛んだり吠えたりもない。ただダラダラとそこにいる。



（2025年12月20日のこじらせライブより）

自分で自分を止められる？

久保 そういう話で言うと、私、自分がやばい立場になったときに、自分で自分を止められる自信が年々なくなってきてて。

能町 え、どういうことですか？

久保 たとえば犬の散歩中に車が近づいてきたとき、「危なそうだったら自分が止まろう」と考えてはいるけど、ふと「自分の方が絶対正しいから」という思い込みが急に強くなるときがあって。そういうとき、自分から止まれないの。

能町 怖い。

久保 車のパターンはまだないけど、犬友さんと信号のないところで渡ろうとしたときに、自転車がこっちにまっすぐ来てて、「私は絶対この自転車には負けない」って気持ちに急になっちゃって。

能町 （ボソッと）負けない……?

久保 友達が「危ない！ 自転車来てるよ！」って言ってるのに、そのまま渡ったときがあって。頭では「なんで渡ったんだろう？」って思うんだけど。

能町 それちょっと怖い。

久保 ナイフで指を切ってしまうときも、そういうことあるんですよ。うっかりして、ナイフがちょっとだけ指にサクッと入ったとするじゃん。で、「指を切ってる」ってわかってるのに、そのままナイフを引こうとするの。止まらないの。

能町 えっえっ、なんでなんでなんで？

久保 「切っちゃった、痛い！」と思ってパッと止めずに、手がそのまま切ろうとするんだよ。スッパリとは切れなかったけど、ちょっと血が出るくらいには切れちゃって。そういうことがあるから、「あれ？ 私、けっこう自分を止められない？」というのがちょっと怖い。歳取ってきて、もっとひどくなったらどうしようって。

能町 歳を取ったらそうなるのかなあ。

久保 今でこの状態だから、この先どうなっちゃうんだろうって。

──それ、ちょっとわかります。手を切るパターンはないですけど、エレベーターに乗るときに似たようなことがあって。行き先のボタンを押し間違えそうになって、「あ、違う階を押そうとしてる」と瞬間的に思うんですけど、それを止めずにただ眺めてる自分がいて、そのまま間違った階を押しちゃうんです。0.1秒くらいの間なんですけど、間違ってるのをわかってて、押しちゃうんですよね。

ヒャダインマネージャー （無言で何度も頷く）

能町 0.1秒くらいならあるかも。

久保 物理的なやつもそうだけど、「自分で怒りを止められなくなったらどうしよう」みたいな感情的なやつも心配で。怒りの感情って、たとえ正しかったとしても、やっぱどんどん大きくなっちゃうからさ。圧倒的に良くない状態だけど、そこで自分は正しく引けるのかな……というのはね、考えちゃうよ。

──怒りに包まれていると、自分の状態がわからなくなってるかもしれないし。

久保 さっきの話の、信号なしで道路を渡る人って、「自分は絶対に車に轢かれない」と思ってるわけじゃなく、危険を察知したらサッと引くというのができるからだと思うんだよね。日常的にそれを鍛えてる。私はまだそれができてない。

能町 確かに「みんな運動神経いいな」と思って見てた。

ヒャダ それですよ！

久保 私もジャカルタに初めて行ったとき、「みんなこの渋滞で、なぜそんなにバイクを運転できるんだ！」と思ってた。

能町 日本だったら絶対入らない車幅のところに平気で車を入れていくし。

久保 やっぱり運動神経がいいから大丈夫なんだよね。だから自分みたいな運動神経の悪い人間はギリギリのことをやっちゃいけないんだ。

ヒャダ でもそういう環境でも、運動神経が悪い人はいるはずですよね？

能町 いないはずはないよね。

久保 淘汰されて、先に死んじゃうんじゃない？

能町 事故って。

久保 インドって、料理にいろいろスパイス使うじゃないですか。じゃあ胃腸が弱い人はどうやって生き延びてるのか、みたいな話がネットであったんですよ。そしたら「そういう人はたぶん淘汰されて死んでる（＝だからスパイスに耐性がある人ばかりになる）」って。

能町 そんな簡単に言っちゃって（笑）。

ヒャダ 淘汰す松本。

一同 ……!?

能町 おや……？

ヒャダ すみません。オヤジギャグも止められないです（笑）。

一同 （笑）

能町 それも止まらないかー。「止めなきゃいけない」とは思ってるの？

ヒャダ 思ってます。「言っちゃダメだ」って。

久保 他人からは「それくらい止められるでしょ」って勝手に思われてるけど、そうじゃないことが増えてくるんだね。

能町 オヤジギャグが頭に浮かんだまま出さないのって、苦しいですよね。

ヒャダ そうなんです！

能町 わかります。

久保 オヤジギャグは海外でも「Dad Joke」と言われてるらしいからね。「オヤジギャグ」そのままの意味になってるの、すごくない？

能町 こういうのは「おばさん」じゃなく、「おじさん」なんですね。

久保 つまり「オヤジギャグは世界中にある」ってことでしょ。

──SNSっていろいろ批判されてますけど、「オヤジギャグやダジャレを思いついたときのはけ口」でもあるんですよ。あれがなかったらけっこう苦しいと思います。

能町 言わずにいられない。

久保 なんだろう、もう止められないんだよね。

能町 くしゃみみたいなもんです。出さないとすごい気持ち悪い。出すしかない。



（2025年12月20日のこじらせライブより）

「おじさん構文」のおばさん版はある？

──おじさんがLINEやSNSで若い女性と接するときに「おじさん構文」になっちゃうやつ、あれもきっと止められないんでしょうね。

久保 私もそれのおばさん版になりたくないなと思ってて、予防線を張って頑張ってはいるんだけど。

能町 おばさんが痛いのって、どういうパターンがあるんだろう。「おじさん構文」みたいなものがおばさんにもあったりするのかな？

久保 でも、世のおばさんはそこは細心の注意を払ってるんじゃないかな。私、この間、居酒屋で大学生にめっちゃ話しかけられたんですよ。犬友さんと犬連れで行ったんですけど。犬が座れるスペースが喫煙所にもなってたから、タバコ吸うついでに若者がどんどん来て、犬が可愛いからって犬のおかげで話しかけてくれたんです。それがだんだん、悩み相談をし始めてきて。

──大学生の悩みを肉声で聞くって、なかなかない機会ですよ。

久保 就職を控えた大学生の悩みを聞くにあたって、「絶対これは言わないようにしよう」みたいなことを、バーッていろいろ考えたんですよ。まず、タメ口はきかない。それと、「私おばさんだから」みたいな卑下は入れない。あと、自分の持論を長々と話さない。でも向こうは向こうで令和育ちっていうか、青春時代にコロナ禍が直撃した世代だから、「他の人と会合で話す」というのを逆に求めてるタイプなんですよね。

一同 へえー。

久保 「俺、飲み会で上の人に悩み話すのやれるキャラっす！」みたいな感じなんですよ。だから嫌な感じはしないけど、でもこっちも嫌な感じを出さないように気はつかってるから……。

ヒャダ なんかもう「新しい空手」みたいな。

一同 （笑）

久保 そうなんですよ。空手みたいな感じになって、すごい疲れたんだよね。お互い、失礼なことを言わないように気を付けあってる感じがして。内容は「元カノとヨリを戻したい」という、どうでもいい話だったんだけど。

能町 そんな話を聞くの、逆にすごいですよ。でもそういうシチュエーションで、「おばさんらしい振る舞いはしたくない」と思いますね、確かに。

久保 今の若い世代のオタクってすごいよ。あからさまなネットスラングをおばさんが使ったら、きついじゃないですか。でも若い子はあえてそういう言葉を使うんですよ。アイドルのちょっと若い子に対して「●●ちゃま」とか。

能町 ちゃま!?

久保 自分が使ったらもうおばさんの極みだから、絶対言わないようにしてるけど。

ヒャダ 痛いおばの極み！

久保 だけど、若い子は平気でちゃまちゃま言ってて。

ヒャダ そうだ、僕もこの前、小学生から「ヒャダちゃま！」って言われました。

能町 本当にみんな言ってるんだ。

久保 ちゃまが復活してます。

ヒャダ インドでは「おぼっちゃまくん」が大人気らしいですし。

一同 （笑）

能町 それ関係あるの（笑）？

ヒャダ 人気を受けて、インドオンリーで「おぼっちゃまくん」の新作（＊）も作られたらしいです。

＊1989年版「おぼっちゃまくん」の続編となるオール新作・全26話の新シリーズ「おぼっちゃまくん （インド版）」。脚本を日本で、アニメーションはインドで制作した日印共同制作。ちなみにインドには4億人の子供がいると言われている。

久保 マジで!?

──ということは、「ともだちんこ」が受け入れられたってこと!?

能町 やっぱり小学生男子にはそっちがウケるんですかね。

久保 小学生男子は下ネタギャグを止められない！