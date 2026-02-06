ニコニコ初『プリキュア』シリーズ地上波放送の見逃し配信実施 コメント機能で感想共有
ニコニコ動画・ニコニコ生放送で8日から、プリキュアシリーズ最新作『名探偵プリキュア！』の地上波見逃し配信がスタートすることが決定した。
【画像】2人同時変身！『名探偵プリキュア！』新キャラ設定画＆場面カット
ニコニコで『プリキュア』シリーズ地上波放送の見逃し配信を実施するのは今回が初となり、視聴者はニコニコのコメント機能で感想を共有しながら作品を楽しめる。なお、ニコニコでは前週に地上波放送された話を配信する。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
■ニコニコチャンネル 2/8（日）9:00〜配信スタート、毎週日曜配信、一週間無料
■ニコニコ生放送 2/8（日）21:30〜 毎週日曜配信
【画像】2人同時変身！『名探偵プリキュア！』新キャラ設定画＆場面カット
ニコニコで『プリキュア』シリーズ地上波放送の見逃し配信を実施するのは今回が初となり、視聴者はニコニコのコメント機能で感想を共有しながら作品を楽しめる。なお、ニコニコでは前週に地上波放送された話を配信する。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
■ニコニコチャンネル 2/8（日）9:00〜配信スタート、毎週日曜配信、一週間無料
■ニコニコ生放送 2/8（日）21:30〜 毎週日曜配信