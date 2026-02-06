俳優のファーストサマーウイカ（35）が5日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。20年来のファンのアーティストの登場に大興奮した。

この日のゲストは男性デュオ「東方神起」。2人の登場前からウイカは緊張の面持ち。タレントのいとうあさこは「もう変になってる人が1人いるよ」とウイカを指さした。タレントの指原莉乃が「お好きなんですか？」と聞くと、ウイカは「『トークィーンズ』に出る方々ではないんですね。信じられないです」と夢見心地だった。

2人が登場すると、ウイカは立ち上がって拍手。憧れのアーティストを目の前に言葉を失った。お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴は「今まで見たウイカで一番キモい顔してたで」とツッコんだ。

東方神起と一緒に女心の難しさやアラフォーならではの身体の変化についてトーク。食の好みの変化の話題になり、チャンミンは「若い時は麺だった。最近は雑炊の方がおなかにいい」と話した。

すると、ウイカは「同じ“人”なんだって。食べ物の話で盛り上がれるの尊い」と目を輝かせた。「シメの雑炊とか食べるんだって。雑炊混ぜたい」と話して、笑いを誘った。