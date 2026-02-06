第1話のTVer再生数が歴代最高を更新するなど、初回から好調が続く日曜劇場『リブート』。

【写真】ダークな空気感の中でもどこか力みがなく…

妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語です。

改めて『リブート』に登場するキャストを一人ずつ紹介していきます。

闇組織の中では異質の…

霧矢直斗（きりや・なおと） 冬橋の仕事仲間…藤澤涼架さん（Mrs. GREEN APPLE）

冬橋とバディを組んでいる仲間。並外れたコミュニケーション能力を持つ明るいキャラクター。言葉遣いが悪く軽薄だが、冬橋の命令には忠実に従う。

冬橋と霧矢は合六の命令で儀堂を監視することになり、儀堂にリブートした早瀬に密接に関わっていく。

それは同時に、早瀬の違和感に近づいていくことになる。はたして、この２人は味方なのか敵なのか。

リブートした早瀬は彼らを利用して真実にたどり着くことができるのか。



藤澤涼架さんコメント

初めての連続ドラマ出演が日曜劇場でとても光栄です。台本の読み方から学びつつ、お話を読み進めていきました。

全体的にシリアスで、誰が味方で誰が敵なのか疑い深く考察したりと、ページをめくるごとに息を呑むシーンばかりで惹き込まれる一方でした。

そんなダークな空気感の中でも僕が演じる霧矢は他の登場人物に比べて少し抜けているというか、力みが無い感じがどこか安心するような…。でもそれすらも、何か裏を持っているような…。

僕自身読み進めていく中で、霧矢の内側に迫っていくのが、終盤まで非常に難しかったです。

不器用ながらも霧矢には霧矢なりの愛情が強くあり、そんな心情が垣間見えるところにグッと来ます。そんな事を大切にしながら、霧矢を精一杯演じさせていただきました。あたたかく見守っていただけると幸いです。

鈴木亮平さんは、右も左も分からず体当たりで臨んでいた僕にいつも親身にアドバイスを下さり、本当に有り難かったです。

演技に対しての情熱、そして現場の空気感を大切にされている亮平さんのもとで初の連続ドラマに出演できた事に、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

