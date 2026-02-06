「人生100年時代」と言われる現代において、生きる指針をどう求めたらよいかについて語り合う、残間里江子さんがナビゲーターを務めたイベント「トークサロン」（主催 株式会社 キャンディッドプロデュース）が、2025年11月11日に開催されました。そのセッション4では、脚本家の 大石静 氏 と 中園ミホ 氏 が登壇し、「しあわせな人生」をテーマに率直なトークを繰り広げました。お二人はそれぞれ幸福観が対照的で。大石さんは人生を「長期悲観主義」と表現し、幸せはむしろ希少な瞬間であると語り、一方、中園さんは「短期楽観主義」を掲げ、困難の後にも必ず良いことが訪れるという前向きな人生観を示しました。大石さんが「再び結婚は望まない」と語る一方で、中園さんは「いつか結婚してみたい」と未来への希望を語るなど、人生観の違いと魅力があふれる率直なトークの一部をお届けします。（構成：丸山あかね）

朝ドラは修行

残間 里江子（以下残間） さて今日のトークのテーマは「幸せな人生」ですけれど、お二人とも素晴らしいご活躍ぶりですね。最近のところでは大石さんはNHK 大河ドラマ『光る君へ』、それから『しあわせな結婚』を、中園さんは朝の連続テレビ小説『あんぱん』を手掛けられて。一種のブームになったご自分の作品、たとえば『光る君へ』についてどんな風に感じてますか？

大石 静（以下大石） 良い思い出ではありますけれど、私が書いた脚本をスタッフやキャストが料理して、作品はそれを受け取ったお客さんの中に生きているわけで、出し切ったあとというのはそんなに懐かしいということはないですね。

残間 時差がありますよね。作っている時の葛藤があって、それを作品として発表して、そこで自分の人生と攪拌してとなると。

大石 大河は準備期間も含めると3年半くらい関わっていましたから、ずっと平安時代に生きていた感じです。何も知らなかった１０００年前のことを知り、紫式部の反骨精神に触れたことは、私の血となり肉となったと思ってます。

残間 中園さんはどうですか？ 『あんぱん』が終わって。

中園 ミホ（以下中園） 脱稿直後は、大好きなお酒を飲みながらダラダラしてました。

残間 執筆中は飲んでなかったんですか？

中園 そうなんですよ。夜型人間なので、執筆を終える明け方頃に缶ビールを1本だけ飲んで、朝ドラを観てから寝るみたいな。私としてはかなりストイックな生活をしていました。その反動で7月に脱稿して、8月、9月と遊んじゃいました。

残間 次の仕事も当然あるんですよね？

中園 はい。実はすでに締め切りを超えているんですけど。（笑）

残間 平気でいられるタイプですか？

中園 平気ではないですが、なかなか締め切りが守れません…。でも朝ドラはそんなこと言っていられないんです。200人くらいのスタッフを困らせてしまうので、自分らしくもなく締め切り通りに入稿していました。

大石 朝ドラって100メートル走に毎日挑んで全力疾走する感じなんですよ。大河のほうがスケジュール的には楽なんです。脚本の量はほぼ同じですが、大河は1年で放送する、朝ドラは半年で放送するということなので、倍のスピードで書くことが求められるので。

残間 朝ドラの放映時間は15分だけど、月曜から金曜まで毎朝だし、1回ごとに山場を作らないといけないしね。

中園 朝ドラは修行ですね。前回の朝ドラ『花子とアン』の時もそうでしたけど。

残間 慣れるということはないのですか？

中園 ２人お子さんのいるお母さんが、2回目の出産の時は、もう体験してるから一人目の時より楽かと思っていたけど、陣痛が来た時にいやいやこんなもんじゃないとわかるだけに辛かったと言いますよね？ まさにそんな感じです。

『光る君へ』の主人公・まひろの若き日はオリジナル？

残間 大石さんはさきほど『光る君へ』の時は構想から準備期間も含めて3年半くらい取り組んでいたと。結果としてご自分の中に何が残りましたか？

大石 戦のない時代ですが、内裏の中の権謀術策はすごいあるんです。足の引っ張り合いがあったり、騙し合いがあったり、天皇を早く退位させるためのクーデターがあったり。そういう政治的な動きは現代と同じです。政治というのはそういうもので1000年前から変わらない。人間は全く成長していないのだ、と思いました。



残間 まだ書き始める前に、世の中の人が知ってる関ケ原の戦いみたいなものがないし……と躊躇われていたという記憶があるんですけど、時代的なことは自分流の解釈でいいと決意したわけですね？

大石 たとえば戦国時代なら信長は本能寺で死ぬんだってことは決まっているし、関ケ原の戦いは家康が勝つんだってわかってます。だけど平安時代のことはあまりわかっていないし、紫式部に関しては生没年さえ不明で、資料もほとんど残っていません。なので、資料が残っていない所を、オリジナルの物語として創作していけばよいのだな、とは思いました。決意したというより、開き直った感じですね。

残間 紫式部は謎の人物で。

大石 後半は『紫式部日記』というのがあるんですけど、若き日についての資料はまったくないのです。歴史考証の先生も、わからない所は、大石さんの好きにやったらいいですよっておっしゃって下さったので、かなり自由にやれました。

ドラマには人を支える力がある

残間 私はドラマって登場人物のセリフ一つがすごく心に響いて、時には人生観を変えてしまうような力があると思うんです。

中園 実は私自身がドラマに支えられた経験がありまして。私は10歳で父を亡くし、19歳で母が他界してしまい、どちらのことも大好きでしたが、特に母が亡くなった頃の衝撃が強かった。

当時、日本大学芸術学部に通っていたんですけど、その頃のことってあまり記憶にないんです。のちに精神科医の先生に訊いたら、人は耐えられないような辛いことがあると、自分の心を守るために記憶を消してしまうことがあるということでした。ところがその頃に家で観ていた山田太一さんや向田邦子さんや倉本聰さんが脚本を手掛けられたドラマのセリフだけは鮮明に覚えているんです。



残間 へぇ。そのことをどう分析しているんですか？

中園 現実が受け入れられず、ドラマの中の世界に没頭することを命綱に2年間くらい生きていたんだなと。その経験もあって脚本家になりました。ドラマには人を支える力があると信じているし、セリフを作る脚本家は責任重大だと肝に銘じて仕事と向き合っています。

残間 大石さんもセリフに命をかけているとおっしゃっていますよね。

大石 もちろん展開を考えるのも難しいのですが、そこはプロデュ―サーや監督も力を貸してくれます。ただセリフは私だけの表現で、私がはっきりと出ると思います。1時間のドラマの中に1個でも、私らしい、私しか書けないセリフがなければならないと思ってやっています。

脚本家の仕事はドラマの土台作り

残間 今、みんなで作るとおっしゃったけれど、大石さんは脚本の中のセリフとセリフの合間に、登場人物の心情や動作や場面の状況を記述する「ト書き」はあまりお書きにならないほうですか？ 鍋の中の具材まで書く脚本家がいると聞きますけれど。

大石 ト書きは少ない方だと思います。作品は私一人のものではないですから、監督や役者に委ねる部分を残しておいた方がいいと思って。

残間 脚本というのは脚と書くくらいでドラマの土台ですよね。そこはきっちりと守るけれど、その先は委ねるということですね？

大石 守るというか、家だってまずは土台がきちんとしていないと崩れてしまうわけで、その土台を作るのが台本です。作品のテーマや哲学を打ち出すのは私だ、という気概みたいなものはありますね。

残間 そこへ監督とか役者が絡んでくると思った通りにはいかないということって多いんですか？

大石 多いです。８割方、私のイメージとは違うものに仕上がって来ます。毎度びっくりしますが、中園さんはどうですか？

中園 でも「幸せなすれ違い」であることも多くて、監督は私が作ったセリフをこういう流れの中で役者に言わせるのか、役者はこういう表情で言うのか、なるほどねぇ〜みたいなことが多いです。

残間 そうか、役者の表情ひとつでセリフが違う意味合いを持つということもありますね。

中園 みんなで作ることの楽しさは化学反応が起こることだと思うんです。

大石 同感です。

残間 なるほどね。するとどういう作品に仕上がっても文句はないと。

大石 私の書いた脚本を何十倍も素晴らしいものにしてくれたと感じる時もあるし、なんでこうなっちゃうのかと、許しがたく思う時もあります。仕上がりを待つスリルはなかなかですよ。

残間 許しがたいと思ったら意見するんですか？

大石 しないです。脚本を書くところまでが私の仕事。そこからどう料理されるかに関しては自分の領分ではないので、余程のことがない限りは口出ししません。

人々がどんどん保守的になっている

残間 言葉の問題についても伺いたいのですが、言葉に対して敏感な世の中になって、言葉を紡ぐ仕事をしている脚本家としてやりづらさを感じますか？

中園 たとえば『あんぱん』の最初の頃に、のぶが「気をつけろボケ」と言うシーンがあって、それだけで「ヒロインにあんな乱暴なセリフを言わせるようなドラマは観たくない」という声があったということを聞きました。でも「ごめんあそばせ」みたいなヒロインばかりではつまらないし、セリフはその人物のキャラクターを表すものなので、こちらも妥協できません。SNSに感想を書く人たちの言い様のほうがよっぽど乱暴で、匿名による言葉狩りみたいな現象は怖いと思います。

大石 ヒロインは健気でなければならないと頭がかたまっている方が多いなというのは感じますね。

残間 保守的な視聴者が多いのですね。

中園 どんどん保守的になっていると思います。

残間 作る側としてはSNSであれこれダメ出しをされるとビクつきませんか？

中園 私はSNSはチェックしないようにしているんですけど、わざわざ電話をしてきてこんなことを言われているぞとか教えてくれちゃう親戚とかがいて、どうしても耳に入って来ちゃうんですよ。

大石 言葉狩りで言うと「頭がおかしいんじゃないの？」というセリフもダメなんですよ、最近。

残間 友達との会話なんかで普通に言ってますけどねぇ。

大石 でも精神的な疾患のある方もいるので。だから「おかしいんじゃないの？」はいいんです。「頭が」というのがいけないらしいです。

残間 ああ、そうか。でも「おかしいんじゃないの？」というだけでは伝えきれない感情がありますよね。

大石 表現が甘くなってしまうのは、無念ですね。伝えたいことも伝わらなくなりますから。言葉狩りというのは恐ろしいです。

残間 そういうことについて制作スタッフと語り合わないんですか？

中園 そんな時間的な余裕はないですね。それこそ働き方改革のしわ寄せもあって。

大石 戦っても、それが嫌なら辞めなさいということになっちゃいますし。

残間 辞める覚悟がないと戦えないということなんですね。

大石 私は戦って来た方だと思いますけど、中園さんがおっしゃったように連ドラの制作現場は、本当に時間に追われていて、根本的なことを議論している時間はないのが現実です。言葉狩りについてはプロデューサーが戦うしかないと思いますが、そういう勇気と覚悟のある人もなかなかいないです。

悪いことがあったら厄が落ちたと考える

残間 今日は限られた時間の中でいろいろなことを伺いたいので、どんどん話が変わってしまうのですが、お二人の幸福感について。中園さんはどうですか？

中園 私は結構簡単に喜ぶ人間で、生まれてきてよかったな、人生なかなかに楽しいなって思っています。もちろん嫌なこともありますけど、私は占い師でもあるんですね。

で、悪いことがあれば必ずいいことが起こるという価値観で生きて来たので楽天的というか。今日もここへ来るときにタクシーの運転手さんが道を間違えたんですけど、イラっとするのではなく、これで厄が一つ落ちたと考えます。



残間 中園さんの占いがネットで流れていて、私も読んでいますが救いになるんですよ。それに、いい運気だからといって喜んではいけないし、悪いからといって落ち込むことはないというお考えが感じられて気持ちが落ち着きます。

中園 どうして占い師をやめて脚本家になった私が再び占い師の仕事を始めたのかというと、占いに脅かされてがんじがらめになっている人が周囲にたくさんいたからなのです。

女優さんの中にも占いを信じている方が結構いて、私の前歴が占い師だということで相談されることがありました。「私は結婚相手が死ぬと占い師に言われたんですけど」とか。そういう恐ろしい占い師の言葉に囚われている人があまりにも多くて。呪縛から逃れられずにいる人達に、占いってそんなにキツイものではなくて、自分の背中を押したり、慰めたりするために活用するアイテムだよということを伝えたかったのです。

苦しいことがあっても、今はこういう時期だからじっとしているのが得策だとか、今は学びの時期だから自分のここを改善しようとか、人生を整えて幸せに生きるために占いを活用していただきたいと思っています。

人は強い時より弱い時のほうが魅力的

残間 さきほど中園さんは自分は楽観的だとおっしゃったけれど、19歳の時の記憶さえも消えてしまったという頃は、まだ運勢について理解していなかったのですね？

中園 私は14歳で占いに出会ったのですが、母が他界した頃から真剣に学ぶようになりました。なんで私だけこんな目に遭うんだろうというのがあったので、探究せずにはいられなかったのだと思います。つまり私にとって占いは心の拠り所だったんですよね。実際、占い通りに私の低迷期に当たる年に母が亡くなったりしていたので、それは救いになりました。ここを踏ん張れば上がっていくんだと思うことができたので。

残間 後に、占い師として政治家なども鑑定していたんですよね。

中園 みなさん、占い師の前では弱みとか綻びを見せてくださるんですよ。男性の政治家さんはアイツがいつか自分を出し抜くんじゃないかという不安を抱えている方が多かったんですけど、娘が口をきいてくれないんだけどとか、妻の金遣いが荒くて困っているとかいった家族の悩みを打ち明ける方もいました。

私は当時20代の半ばでしたけど、自分が国民を幸せにすると言っているような人が、家族のことで悩んでいるのかと驚いたり、情けないなと感じたり。本当に人間ってどんなに光り輝いている人でも必ず闇があるんです。そうした経験が脚本家になるための肥やしになりましたし、人間ってそういうものだと達観するようになって、颯爽としている人より、占い師の前で肩を落としている人の方が魅力的だなという人間観というか男性観を備えました。

大石 絶対的に男は弱っているほうが可愛いわよね。（笑）

→ VOL.2につづく