「く、首輪?!」佐久間大介、私服ショットにファン興奮！ 「オタクにぶっ刺さるニット」「もはや辛い」
Snow Manの佐久間大介さんは2月5日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開し、反響が寄せられました。
【写真】「く、首輪?!」「オタクにぶっ刺さるニット」
コメントでは「く、首輪?!」「鍵ついてる」「めろすぎる冬服投稿されて倒れた」「オタクにぶっ刺さるニット着てるやんw」「イケメンお兄さんすぎてもはや辛い」「首の後ろにある南京錠にやられました」「ハイブランドをとっても上品に着こなす自担」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「首の後ろにある南京錠にやられました」佐久間さんは「久々にハイネックの #ニット 着た」などとつづり、5枚の写真を投稿。私服姿の全身ショットで、黒いハイネックニットにジーンズを合わせています。シンプルな格好にピンク色の髪が映えていて、よく似合っていますね。また、5枚目にはうなじ辺りの写真を載せていますが、南京錠付きのベルトが写っています。
「総額お幾ら？」Instagramでたびたび私服姿を公開している佐久間さん。2025年12月19日には「もう気付いた人もいるでしょう。佐久間はベージュの服が好きです」とつづり、ベージュ色のアウターやニット帽がポイントのコーディネートを披露しました。ファンからは「CHANELで統一されたベージュコーデ天才です」「CHANELのブーツかわい」「総額お幾ら？」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
