冬に行きたい「福島県の穴場秘境」ランキング！ 2位「観音沼森林公園」を抑えた1位は？【2026年調査】
まばゆい冬晴れの下、真っ白な雪道を駆け抜けて、日常を忘れるほどの開放感に浸ってみませんか。今回は澄んだ空気に映える絶景など、冬の美しさが際立つ「秘境」をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「福島県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
※例年、冬の散策路は積雪があり、スノーシューやカンジキなどの装備が推奨されます
回答者からは「雪で覆われた森や池が静寂の中で幻想的に映える。人が少なく、ゆったりと冬の自然散策が楽しめる」（20代男性／福井県）、「冬のシンとした森林の中を散策してみたいからです」（30代女性／東京都）、「銀世界の景色も見事だと思うから行きたいので」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※冬の五色沼探勝路は積雪によりルートが不明瞭になるため、遭難防止のためガイドツアーへの参加が推奨されています。
回答者からは「湖面の色が場所によって違うのが楽しそうで、冬の光だと色の出方も変わって見えそうだからです」（40代男性／宮城県）、「冬に限らず湖の色が綺麗だが、冬はいっそう青さが際立つみたいなので行ってみたい。少し日本離れした景色」（20代女性／東京都）、「景色と静寂の中をスノーシューや冬散策で歩くと、秘境感が満点だから」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：観音沼森林公園／54票2位にランクインしたのは、下郷町にある「観音沼森林公園」です。冬は深い雪に包まれ、あたり一面が静寂に満ちた水墨画のような幻想的な世界に。初冬の澄んだ水鏡や、厳冬期に真っ白な雪原と化す沼の佇まいは、まさに圧倒的な美しさです。
1位：五色沼湖沼群／63票見事1位に輝いたのは、北塩原村の「五色沼湖沼群」でした。周囲が深い雪に閉ざされる中、凍らずに青や緑の色彩を保つ湖面は、冬こそ一層神秘的な輝きを放ちます。スノーシューを履いて静寂の森を進み、沼ごとに凍ったり凍らなかったりと異なる表情に出会う体験は、まさにこの季節だけの特権です。
