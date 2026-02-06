「泣きそう」みちょぱ、第1子妊娠を報告！ 「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は」
モデルでタレントのみちょぱ（池田美優）さんは2月5日、自身のInstagramを更新。第1子妊娠を報告しました。
【写真】みちょぱが妊娠報告！
また「こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです」と、喜びをあらわにしています。
コメント欄では、山本舞香さん、丸山桂里奈さん、ダレノガレ明美さんら数々の有名人が、祝福の言葉を送っています。ほかにもファンからは「芸能人のおめでたで、こんなにおめでとうと思った事は初めてです。何故こんなに嬉しいのか分かりませんが嬉しいです。おめでとうございます」「感動泣きしちゃいました」「お身体お大事にだよ〜！」「なんか、何目線なのか分からないけどめっちゃ泣きそうなりました！！」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「お身体お大事にだよ〜！」みちょぱさんは「私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました！」と報告し、7枚の写真を投稿。夫でモデルの大倉士門さんとのツーショットです。2人はうれしそうな笑顔を見せており、みちょぱさんはマタニティマークとお守りを手に持っています。「仕事に関しましては、無理のない範囲で働けるだけ働かせていただく予定です！」とのことです。
「サポートしていきたい」同日、大倉さんも「この度、僕たち家族のもとに新しい命を授かりました」と報告。「無事に生まれてきてくれることを願い、サポートしていきたいと思います。自分が両親に育ててもらったような明るく楽しい家庭を築けるように父親として育児はもちろん、より一層仕事も頑張ります！」とつづりました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
