4月3日から5日まで横浜を舞台に開催される『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』にて2日間行われる、『CENTRAL LAB.』の詳細が発表された。

『CENTRAL LAB.』は、Kアリーナ横浜、赤レンガ倉庫に続く3つ目のステージとなる KT Zepp Yokohamaにて開催。新たな都市型フェスの楽しみ方を提案する“フェスの多様性を追求する新たなキュレーションステージ”となっており、“LAB.（ラボ）”というイベント名の通り、多様に進化するJPOPの今を、切り口や組み合わせごとに提案する実験的なステージとなっている。

初日の4月4日は、新たなロックバンドのあり方、より深い内的表現を追求する3組としてAve Mujica、BAND-MAID、ReoNaが出演。2日目の4月5日にはジャンルを超え、アニメとポップを自由に行き来する2組として、戸松遥と花澤香菜が出演する。本日2月6日12時より券売も開始している。

また、臨港パークでは昨年同様、入場無料のエリアとして『CENTRAL FIELD』を開催。多彩なカルチャーに出会えるステージやブース、テクノロジーを活かした体験型コンテンツ、さらにフェスならではの飲食出店をふんだんに取り揃えたフェスエリアとなる。

