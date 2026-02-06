総務省が2月6日に発表した2025年1年間の家計調査で、浜松市はギョーザの購入額が1位となりました。これで3年連続の日本一です。

＜浜松市の担当者＞

「本年度の家計調査、ギョーザ1位でした」

6日、総務省が発表した家計調査によりますと、2025年、浜松市の1世帯当たりのギョーザ購入額は4046円となり全国1位になりました。浜松市がトップになるのは3年連続で、2位は宇都宮市で3575円、3位は宮崎市の3418円でした。

この調査はスーパーなどで販売されている生ギョーザや焼きギョーザのほか、テイクアウト専門店の商品が対象です。

浜松市中央区にあるスーパーではさっそく売り場でPR。6日は朝から普段の4倍ほどのギョーザを用意したということです。

＜遠鉄ストアフードワン佐鳴台店 宮本晃宏さん＞

「今回ダントツで一位ということで、大変うれしく思っています。浜松の人はみんな餃子が大好きで朝から売れています」

浜松市は今後も、ギョーザをはじめとしたグルメのアピールを続け観光客の獲得などに努めたいとしています。