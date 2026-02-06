お笑いトリオ、パンサーの向井慧が6日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体に向け、「うちの尾形さんも4回転半くらい滑っているのをよく見かけるんですけど、そうではない素敵な滑りを日本選手には期待したい」と独特なエールを送った。

番組はフィギュアで「4回転の神」と呼ばれる米国のイリア・マリニンを紹介。世界でただ1人、4回転半を国際大会で成功させている選手で、日本勢の最大のライバルとなるとした。

山里亮太から「さあ向井さん、今日からフィギュア団体」と振られた向井は「いや、やっぱその、もちろん日本選手に頑張ってもらいたいですけど、本当、華麗な滑りをね」と切り出したところで「ま、うちの尾形さんも4回転半くらい滑ってるのを良く見かけるんですけど。いやあ、キレイに滑るんですよ。あの人も」と、パンサーの尾形貴弘に言及しながらやや脱線。山里が「トリプルトゥーループくらいのやつをね、1番組で6回くらい成功させていた」と語ると、向井は「決めました？ いろんな現場で決めていると思いますけどね、そうではない、素敵な滑りを日本選手には期待したい」と、日本選手へエールを送った。