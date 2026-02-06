日本ハムの細野晴希投手が６日、ブルペン入りし４７球のピッチング。昨季と比較し左腕をやや下げたフォームで、早くも１４９キロをマークした。

やや腕を下げたフォームから、力のあるボールを投げ込んだ。「アームアングルを下げながらやってます。ある程度、固まりつつあります。回転軸で言ったら１１時１０分だったのが１０時半なんで、ちょっと横回転になったぐらい」と説明した。

細野が言う時間は、投手側から時計を見たときの短針の話。４０分の違いは、角度で言えば２０度。「アームアングル下げた方が球が強かったし、投げやすかった。周りに聞いても同じ意見だったので、変えてみようかなと」。伊藤、金村らと行った１月の自主トレ期間に変更を決断した。

スリークオーターと呼ばれる角度だが、さらに下げてサイドに近い角度からの投球も考えている。「（使い分けも）考えてます。ちょっと横からもバッターの反応見てみたいんで、このキャンプ中には何球か投げると思うんですけど、基本ベースは今のところで、気分でちょっと下げてみたり。今もバイメカ（バイオメカニクス）計ってきたんですけど、横の方が球速くて、そういうことがあるんで前向きに検討中です」と明かした。

この日は、スライダー、カットボール、フォーク、ツーシームと変化球を交えてのピッチング。腕の角度を変えたことで「最初はちょっと難しかった」と言いながらも、「もう今は、前と同じくらいの感覚で投げられると思います」と手応えを明かした細野。今後はキャンプ中の実戦で、バッターの反応を確認していく。