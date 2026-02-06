歌手・工藤静香（５５）が、次女でモデルのｋｏｋｉ，を祝うために作った豪華料理が話題になっている。

Ｋｏｋｉ，は５日に２３歳の誕生日を迎えた。工藤はインスタグラムで「次女２３ お花をテーマにしたバースデー お腹いっぱい胸いっぱい 笑」とつづり、花のように並べた刺し身やサラダ、ケーキなどをズラリ。「どんなに手間がかかっても喜んでもらえると嬉しくてね な〜んでも作りたくなりますよね。笑」と母としての思いを明かした。

長女のｃｏｃｏｍｉも自身のインスタグラムのストーリーズで母の手料理をアップし、「美味なり」とコメント。フォロワーは「芸術作品みたいで綺麗〜」「母の愛情たっぷり、華やかな苺のケーキ」「素敵すぎます」「すごいおいしそう」「きゅうりがハートだ！真似しよっと」「幸せそうな食卓」「みんなでルンルンだね」などの声を寄せた。

工藤は２０００年１２月、木村拓哉と結婚。０１年の５月に長女・Ｃｏｃｏｍｉ、０３年の２月にＫｏｋｉ，が誕生している。５日には「Ｈａｐｐｙ ｂｉｒｔｈｄａｙ ２３」とメッセージ。幼少期のＫｏｋｉ，との２ショットなどを投稿し、「可愛い写真がいっぱい」と反響を呼んだ。