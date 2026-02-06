今月16日から確定申告が始まります。

鹿児島ユナイテッドFCの選手がスマートフォンを使って確定申告を体験しました。

確定申告を体験したのは、鹿児島ユナイテッドFCに新加入した三品直哉選手と中山桂吾選手です。

2人は、税務署の職員に教わりながら、マイナンバーカードをスマートフォンと連携し、源泉徴収票や医療費などが自動的に反映され、申告できることを体験しました。

鹿児島税務署によりますと、去年、県内のインターネットでの申告率は前年よりも4.4ポイント高い78.2%で増加傾向にはあります。

今年は、県内に11か所、申告会場が設けられますが、例年、込み合うことから、鹿児島税務署では、手軽にできるスマートフォンでの申告を推奨しており、模擬体験した中山選手、三品選手も便利さを実感していました。

（鹿児島ユナイテッドFC 中山桂吾 選手）「実際してみたら簡単でびっくりした」

（鹿児島ユナイテッドFC 三品直哉 選手）「スマホとマイナンバーカードさえあれば確定申告ができるからとても便利だと感じた」

（鹿児島税務署 山口聖一 税務広報広聴官）「混雑する会場に行くことなく、自宅でできる申告方法を皆さんに利用してほしい」

確定申告の受け付けは、今月16日から来月16日までです。

