食べられる？『ブロッコリーの茎』は栄養満点の肉巻きが正解！2026春に指定野菜へ

ブロッコリーをひと房買ったものの、つぼみだけを使って、茎はなんとなく残してしまう。そんな場面も、きっと少なくありません。

じつはブロッコリーは、2026年から指定野菜に追加された注目の存在。国が安定供給を支える、「毎日の食卓に欠かせない野菜」です。

茎には、うれしい栄養と食べ応えがぎゅっと詰まっていて、捨ててしまうのはもったいないところ。そこで今回は、ブロッコリーの茎を主役にした一皿をご紹介します。

2026年「指定野菜」に追加された注目のブロッコリー

堅いからといって捨ててしまいがちなブロッコリーの茎ですが、じつはつぼみの部分よりも多くのビタミンや食物繊維を含んでいます。皮を厚めにむき、薄切りにして炒めものやスープに加えてみて。フライにしたり、さっとゆでて肉巻きにしてもおいしくいただけます。

『ブロッコリーの茎の肉巻き焼き』のレシピ

材料（2人分）と作り方

ブロッコリーの茎1株分は皮をむいて縦4等分に切り、熱湯で1分ほどゆでる。豚ロース薄切り肉4枚は塩、こしょう各少々をふり、ブロッコリーの茎をのせて巻く。片栗粉適宜を薄くまぶす。フライパンにごま油小さじ1を中火で熱し、肉巻きを入れて焼く。焼き色がついたら、しょうゆ、砂糖、酒、みりん各大さじ1/2を加えてからめる。

材料を入れたら、あとはレンジにおまかせ。手間ひまかけずに作れて、お腹をやさしく満たしてくれます。

（『オレンジページ』2025年4月17日号より）