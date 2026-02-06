「LinkBuds Clip」

ソニーは「音のフレグランス」を謳うイヤカフ型の完全ワイヤレスイヤフォン「LinkBuds Clip」を、2月6日に発売した。直販価格は29,700円。6日11時30分に編集部が確認したところ、ソニーストアでは当日出荷と案内されている。カラーはラベンダー、グレージュ、グリーン、ブラック。

さまざまな人の耳形状の3Dデータを使った設計と装着試験を繰り返して、快適な装着感を実現したというイヤカフ型イヤフォン。

フィット感を調整できるシリコン製フィッティングクッションが付属

フィット感を調整できるシリコン製フィッティングクッションが付属するのも特徴。イヤフォンのアーチ部分に装着することでフィット感を自分好みに調整できる。製品には本体カラーと同色のフィッティングクッションが付属する。

リスニングモードとして、「スタンダード／ボイスブースト／音漏れ低減」の3つを搭載。デフォルトでは左側イヤフォンをダブルタップするだけで各モードを切り替えられ、別途スマートフォンを取り出すことなく、シーンに合わせた設定で音楽やコンテンツを楽しめる。

スタンダードはさまざま音楽やコンテンツをバランスのいい高音質で楽しめるモード。ボイスブーストは中音域の周波数を上げて人の声を聞きやすくするモードで、周囲が騒がしくて聞こえにくい環境や、人の声を聞き取りたいコンテンツに最適だという。

音漏れ低減は、音漏れの主な周波数域である高音域の一部を低減することで音漏れを低減するモード。電車内やエレベーターなど音漏れが懸念される場所での利用を想定している。

10mm径のドライバーを搭載。BluetoothコーデックはSBCとAACをサポートする。ソニー独自のアップサンプリング技術「DSEE」に対応し、アプリ「Sony | Sound Connect」では10バンド対応のイコライザーが利用できる。

バッテリー駆動時間はイヤフォン単体で約9時間、ケース併用で最大約37時間。

アクセサリーとして、専用ケースカバー「HAC-LC900CA」も用意されている。カラビナが付属するため、持ち運びにも便利だという。カラーバリエーションはニュアンスカラーを取り入れたラベンダー、コーラル、ブルー、グリーン、ブラックの5色で、価格は3,850円。