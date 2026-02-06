おととい（4日）埼玉県秩父市で発生した山林火災について、きのう「鎮圧」が発表されたものの、夜に再び燃え広がっている状況が確認されたとして、埼玉県が自衛隊に災害派遣を要請しました。

【写真を見る】【速報】埼玉・秩父市浦山で山林火災 焼失面積は約40ヘクタール 県が自衛隊に災害派遣要請

警察や消防などによりますと、おととい（4日）午後4時前、秩父市にある浦山のふもとから火が出ました。

県の防災ヘリなどが上空から消火にあたり、きのう午後3時半に「鎮圧」したとしていましたが、夜になって地元の消防団などが見回りを行ったところ、再び燃え広がっている状況が確認されたということです。

きょう午前5時半までにおよそ40ヘクタールが焼け、火の勢いが収まらないことから、埼玉県は午前10時半、自衛隊に災害派遣を要請しました。

消防によりますと、山のふもとには住宅がおよそ10軒ありますが、火はふもとの辺りから出たあと山頂に向かって燃え広がっているため、現時点で住民への避難は呼びかけていないということです。

鎮火のめどは立っておらず、消火活動は日没まで続けられる見通しです。