今回は、元妻に完全に見捨てられた男性のエピソードを紹介します。

金を返せば復縁できると思ったのに…

「俺はギャンブルが好きで、そのせいで多額の借金があります。これまで妻に借金を肩代わりしてもらったりしていたのですが、ある日妻に唐突に『あんたとはもう無理。離婚したい！』と言われ、妻は娘と一緒に家を出ていきました。

妻には、『今まであんたのために私が肩代わりしたお金、全部返して？』と言われ、なんとか金を借りて妻に返そうと努力しました。金を返したら妻が俺のところに戻ってきてくれると思ったからです。

しかしその後、離婚するハメになりました。そして妻、いや元妻に『俺とやり直さないか？』と言ったところ、『3億もらってもあんたと復縁とか無理！』と怒鳴られたんです。元妻には完全に見放されてしまいました」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年4月）

▽ この男性はこれまで相当、元奥さんに迷惑をかけていたようです。元奥さんとしても、そんな簡単に復縁なんて言わないでほしい、と怒りが爆発したのでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。