経営者の成功事例や起業に向けたノウハウを紹介するイベントが2月4日、小千谷市で行われました。



このイベントは市が起業家を育成支援するプログラム「BALLOON（バルーン）」の一環で、起業や新規事業を目指す市民などが参加しました。



セミナーではIT企業フラーの創業者で新潟ベンチャー協会代表理事の渋谷修太さんが「プレゼンの極意」というタイトルで講演しました。





創業期に英国ロンドンで投資家へのプレゼンテーションで1億円を調達したというエピソードを通じて、「プレゼンで人生が変わる。経営者にとって最も効率的な手段」と説明しました。また資料作成のテクニックの他、「場数を踏んで先輩起業家にフィードバックをもらいながら完成度を高めていく事が大切」と話しました。また新発田市出身で、ブランディングを行う企業を経営するPersona Branding Lab（ペルソナブランディングラボ）代表の林信輔さんは「ストーリーで心をとらえるプレゼンテーションとは」と題して講演。脳科学を利用して聞き手を引き込むためのプレゼンのストーリー作りの大切さとノウハウを披露しました。このほか、南魚沼市で森林整備の新規事業を行うForestFolks（フォレストフォークス） 代表取締役の桜井隆志さんは先輩起業家として7分間のプレゼンを行いました。昨年「新潟ベンチャーサミット2025」でグランプリを受賞するなど高い評価を受ける事業の紹介プレゼンを披露し、会場からは感嘆の声が上がっていました。小千谷市では今後も起業や新規事業に関する支援を行っていく予定で3月には創業支援の補助金が受けられるビジネスコンテストも行われます。