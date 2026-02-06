5月3日～6日に埼玉スタジアム2002周辺／野外特設会場にて開催される大型ロックフェスティバル『VIVA LA ROCK 2026』の、出演アーティスト第2弾が発表された。

今回発表されたのは、アイナ・ジ・エンド、35.7、STARGLOW、なとり、羊文学、名誉伝説、UVERworld、CLAN QUEEN、東京スカパラダイスオーケストラ、板歯目、Laughing Hick、WANIMA、ENTH、SiM、w.o.d.、バックドロップシンデレラ、Paledusk、The Ravens、ELLEGARDEN、氣志團、奇妙礼太郎、Novel Core、YOGEE NEW WAVESの計23組。それぞれの出演日も決定している。

チケットは、4日通し券、2日券各種、1日券の全券種を先着制にて2月15日23時59分まで販売中。第1次先行販売はビバラ公式アプリのみで行われ、2026年バージョンの公式アプリをダウンロードすることで申し込みができる。2026年も小学生以下は、保護者同伴のもと保護者1名につき1名まで入場無料になるとのことだ。

・『VIVA LA ROCK』プロデューサー 有泉智子によるメッセージ

埼玉スタジアム2002を中心に約30ヘクタールという広大な敷地を誇る「埼玉スタジアム2002公園」、その巨大な駐車場スペースや広場に4つのステージを設営して実施する、今年のVIVA LA ROCK。

出演アーティストの第2弾発表を行いました！浦和レッズならびに埼玉スタジアム2002とタッグを組んでの初の野外開催という、VIVA LA ROCKの歴史の中でも特別な開催となる今年のビバラに、こうやってそれぞれに強い想いと信念を持って素晴らしい音楽を表現しているアーティストのみなさんに集っていただけること、本当に、本当に嬉しく思っています。最終的に90組近いアーティストにご出演いただく予定ですが、第1弾と併せて計51組を発表させていただいたことで、みなさんにもこの4日間の全体像をより具体的にイメージしていただける形になってきているのではないかと思います。どうですか、とてもワクワクしませんか？？初めて音楽が鳴り響く場所での、初めての野外ビバラ。みなさんと一緒にここにしかない最高の音楽の祝祭を作り上げ、その喜びを分かち合う、その瞬間が今から楽しみでなりません。

開催まで3ヵ月を切りました。今年のビバラも誰もが自由に音楽を楽しめる最高のフェスを実現するべく、開催まで丁寧に、そして全力で向かっていきます。どうかあなたも一緒に、今年のビバラを作り上げてください。心からお待ちしております！

VIVA LA ROCKプロデューサー有泉智子

