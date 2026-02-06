岡山内定の“ロス世代”法政大MF小倉幸成が特別指定選手に認定「みなさんと勝利を喜べるように頑張ります!」
ファジアーノ岡山は6日、法政大MF小倉幸成が「2026年JFA・Jリーグ特別指定選手」として承認されたことを発表した。小倉は2028年1月からの加入が内定している。
小倉は鹿島アントラーズの育成組織出身で、法政大に進学後は世代別の代表に継続して選出されている。今月にはロサンゼルスオリンピック世代のメンバーで構成されたU-21日本代表でU23アジアカップを優勝。決勝では2ゴールを決めていた。
特別指定選手に承認されたため、今季からJリーグなどの公式戦に出場することが可能となった。小倉は法政大を通じて「みなさんと勝利を喜べるように頑張ります!応援よろしくお願いします!」と意気込みを伝えている。
