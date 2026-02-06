　いわきFCは6日、昨季限りで柏レイソルを契約満了となったFWオウイエ・ウイリアム(21)の加入を発表した。2026年6月30日までの契約としている。

　オウイエは2023年に日体大柏高から柏に加入するもカップ戦の出場のみにとどまり、昨年はJ3のFC岐阜へ期限付き移籍してリーグ戦14試合に出場していた。いわきを通じて「強い覚悟を持ってきました。チームの勝利に貢献できるよう頑張ります!よろしくお願いします」とコメントしている。

　以下、クラブ発表のプロフィール

● FWオウイエ・ウイリアム

■生年月日

2004年4月19日(21歳)

■出身地

神奈川県

■身長/体重

190cm/80kg

■経歴

大空KSC-川崎F U-15-日本体育大柏高-柏-FC岐阜

■出場歴

J3通算14試合0得点

ルヴァン杯通算2試合0得点

天皇杯通算2試合0得点