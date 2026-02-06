韓国を「ゴミの国」と言い放った“KBO史上最悪の外国人選手”、タイガースの春季キャンプ参加へ

韓国を「ゴミの国」と言い放った元NPB投手が、デトロイト・タイガースの春季キャンプ参加名簿に含まれた。

【写真】「バイバイ！ゴミの国」元NPB投手の侮辱発言

タイガースは2月5日（日本時間）、春季キャンプに参加するメンバーを発表した。ここに名を連ねたのが、かつて2022年に埼玉西武ライオンズにも在籍したアメリカ人投手バーチ・スミスだ。

スミスは西武退団翌年の2023年に韓国KBOのハンファ・イーグルスと契約したが、開幕戦で2.2回60球を投げた後に肩の痛みを訴えて自主降板。結局、開幕から1カ月もたたずにウェーバー公示されチームを去った。

ハンファ退団の過程では、韓国を「ゴミの国」と侮辱して物議を醸した。当時、早期退団に失望したハンファファンからSNSで「good bye injury prone man（さよなら、ガラスの男）」というメッセージを受け取り激昂したスミスは、「Bye bye！Have fun in your garbage country（バイバイ！ゴミの国で楽しんで）」と返信。これにファンからは「“ガラスの男”という表現は間違っているのか？」「悪口を言う必要はあったのか」などの批判が寄せられ、後味の悪い別れとなっていた。現在もスミスは「KBO史上最悪の外国人選手」として韓国プロ野球ファンの間で語り継がれている。

バーチ・スミス（写真提供＝OSEN）

その後、マイアミ・マーリンズやボルチモア・オリオールズ、ピッツバーグ・パイレーツと渡り歩いたスミスは、今年1月にタイガースとマイナー契約を結び、キャンプに合流することになった。

スミスは昨年、MLBで登板した記録がない。当時もパイレーツとマイナー契約を結び、オープン戦では2試合2回無失点に抑えたが、開幕直前にAAAへ降格した。AAAでは19試合（20.1回）で2勝3ホールド、防御率7.08と不振に終わり、7月末に放出通告を受けチームを去った。

年齢も30代半ばを迎えたスミスには現役続行に懸念も示されたが、冬にドミニカ共和国へ向かった。アギラス・シバエーニャス所属でウィンターリーグ18試合（15.1回）で1敗6セーブ、防御率1.76と好投し、タイガースとのマイナー契約を通じて再びMLBに挑戦することになった。

もっとも、スミスは以前から負傷の多い選手で知られる。2015年のトミー・ジョン手術をはじめ、2020年に前腕、2021年に股関節、2022年に脇腹と指、2023年に肩など、キャリアを通じて負傷が絶えなかった。昨年4月にもAAAで打者1人だけを相手にした後、原因不明の負傷で離脱した。1カ月間の離脱を経験し、故障の多い投手の限界を露呈した。

これほど負傷が多い投手にしては、選手生活がかなり長く続いている点が不思議だ。30代半ばでも依然として球威は健在であり、マイナー契約でも獲得を望むチームが現れる。昨年も平均球速94.1マイル（151.4km）のフォーシームを投げていた。

タイガースで機会をつかんだスミスが、今回は負傷のトンネルから抜け出せるか注目される。

（記事提供＝OSEN）