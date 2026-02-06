岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が、Instagramを更新。大阪を楽しむプライベートショットを公開した。

【写真】岩田剛典が堂々と大阪の街を散策！天王寺動物園も訪れる。【動画】ソロツアー『SPACE COWBOY』大阪公演の様子①②

■岩田剛典が大阪満喫、だるま大臣との2ショットも！

岩田は、ソロツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』の大阪公演を2月3・4日に大阪城ホールで開催。その合間に大阪散策を楽しんだようだ。

岩田は黒いパーカーのフードをすっぽりと被り、黒いマスク姿。1枚目では通天閣のタワーの下に佇み、3枚目では賑やかな新世界の街並みの中に登場。そして4枚目では天王寺動物園を訪れ、5枚目では串カツ、20枚目では串かつだるまの店頭でシンボルの「だるま大臣」との2ショット撮影を楽しんだ。

また公演の舞台裏や、端正な顔立ちをとらえたアップの自撮り（2枚目）、大阪城をバックにした自撮り（7枚目）なども投稿している。

SNSでは「新世界も天王寺動物園も行ってたなんてびっくり」「バレなかったのがすごい笑」「同じ空気吸ってた!?」「大阪といえばなとこに行けてて本当に良かった！」「絶対バレるじゃん！！」「すごい大阪満喫してる…」「彼氏感強すぎ」など、反響を集めている。

■岩田剛典ツアー『SPACE COWBOY』大阪公演の様子