木梨憲武が自身のInstagramを更新し、妻・安田成美とともに、“還暦”を迎えた長嶋一茂を祝福する3ショットを投稿した。

【写真】赤いちゃんちゃんこ姿の“還暦”長嶋一茂を祝う木梨憲武＆安田成美夫妻

■“還暦”を迎えた長嶋一茂と勝俣州和が赤いちゃんちゃんこ姿を披露

木梨は「ザワつく還暦おめでとう会！！」と題し、1月26日に60歳の誕生日を迎えた長嶋を「HAWAII支部ALOHA村隊長・空手選手一茂さん、還暦60歳オメデトウございます！！」と祝福。赤いちゃんちゃんこと帽子を身に着けた長嶋を、安田と挟むかたちでの3ショット（1枚目）を公開した。

投稿では「ドル高すぎで、朝ゴハン・昼ゴハン・夜ゴハン高すぎて、ハワイ旅行陣みんなザワついてます！！何とかしてください！！」と、円安に触れたユーモアあふれるコメントも添えている。

また、「CHA-CHAファミリー、欽ちゃんファミリー、アッコさんファミリー、一世風靡ファミリー、旅サラダファミリーのかっちゃん！！還暦60歳オメデトウございます！！」と、勝俣州和の還暦もお祝い。

「7人兄弟長男、60歳なので少しずつズボンの丈を伸ばすことを希望！！」と要望を伝えつつ、赤いちゃんちゃんこ＆帽子姿の勝俣を、木梨、ヒロミ、お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘が囲む集合ショットも公開している。

最後には「私たちの仲間はみんな楽しい60歳超え！！PEACE＆MAHALO！」とつづり、変わらぬ絆を感じさせた。

SNSでは「最高の仲間たちですね！」「仲良し＆楽しそう」「ノリさんと成美さんにお祝いしてもらって幸せですね」「若々しいですね～」といった声が寄せられている。

