中西製作所 <5941> [東証Ｓ] が2月6日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比47.1％減の6.8億円に落ち込み、通期計画の21億円に対する進捗率は32.4％となり、5年平均の34.6％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比5.5％減の14.1億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比88.8％減の0.6億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.2％→0.2％に急悪化した。



株探ニュース

