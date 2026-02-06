卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」は6日、中国・海口市で女子シングルスのグループステージ第3戦が行われ、世界ランキング15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）は、同126位のサー・リンチェン（シンガポール）と対戦。ゲームカウント3－0で勝利して3連勝を飾った。

■中国撃破のサウスポーが勢いに乗る

グループ5に入った長粼は、初戦で世界ランキング210位のサルビノス・ミルカディロワ（カザフスタン）に3－0で快勝。第2戦では、同6位の王芸迪（中国）を3－1で破る金星を挙げ、勢いに乗ってグループ最終戦に臨んだ。

第1ゲームは立ち上がりから主導権を握った長粼が、5－2とリード。中盤には点差を詰められる場面もあったが、序盤のリードを生かしてそのまま11－6で先取した。第2ゲームも3－1と序盤から優位に立つと、中盤以降は連続ポイントで一気に突き放し、11－3で圧倒。早くも勝利に王手をかけた。

第3ゲームも序盤の攻防を3－1で制した長粼は、鋭いサービスやフォアの強打で畳みかけ、6－1の場面で相手にタイムアウトを取らせた。その後も主導権を渡すことなく一方的な展開を維持し、11－4で締めくくった。試合時間はわずか15分で、力の差を見せつけてのストレート勝ちを収めた。

この結果、長粼はグループステージを3戦全勝で終え、グループ5を首位で通過。初戦から充実の内容を見せて決勝トーナメント進出を決めている。

なお、男子シングルスでは世界ランキング26位の宇田幸矢（協和キリン）が同161位のウォン・チーシェン（マレーシア）と対戦。第2ゲームを奪われたものの、3－1で勝利してグループ8で2勝1敗と勝ち越している。