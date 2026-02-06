°ìÍÕ(¾åÇòÀÐË¨²Î)¤È»Ê(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤¬¤Ä¤¤¤Ë¿åÂ²´Û¤Ç½é¥Ç¡¼¥È!? »Ê¤Î¶Ã¤¤Î²áµî¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè5ÏÃ¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û
¤¢¤¹2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè5ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿W¼ç±é¡£»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É ¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡½¡½¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Âè5ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
»Å»ö¤âÎø¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤ºÍî¤Á¹þ¤àÊÔ½¸¼Ô¡¦¼ÆÅÄ°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Ï¡¢ÊÑ¿ÍÆ°Êª³Ø¼Ô¡¦ÄÇÆ²»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ã¤¤Î²áµî¤òÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë»Ê¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤È¸ÍÏÇ¤¤¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤í¤¦¤È»Å»ö¤ËË×Æ¬¤¹¤ë°ìÍÕ¤À¤¬¡¢µ´¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦Æ£ºêÈþÎè¡Ê¾®Àã¡Ë¤«¤é¤Ï¡ÖÊÔ½¸¤Ï¼ñÌ£¤ÎÈ¯É½²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È´ë²è¤ò¼¡¡¹¤ÈµÑ²¼¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°ìÍÕ¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÎø°¦ÁêÃÌ¥³¥é¥à¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öº£¤ÎÎø¿Í¤Èµ¤¤Ï¹ç¤¦¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÈÎø¡É¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÊÌ¤ì¤¿¤é¡¢¼¡¤¬¤¢¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¡£º£¤¤¤ë¾ì½ê¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È¡¢¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ø¹Ô¤¯ÉÝ¤µ¡½¡½20Âå½÷À¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÂ¤¤¤Ë¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÎÌÌ¡¹¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÍÕ¤Î¸åÇÚ¡¦¿ùÅÄÏ¡¡Ê郄¾¾¥¢¥í¥Ï¡Ë¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÂà¿¦¤ò·è°Õ¡£¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ§¤ß½Ð¤¹¿ùÅÄ¤Î»Ñ¤Ï¡¢°ìÍÕ¤Î¶»¤Ë¶¯¤¯»É¤µ¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»Ê¤«¤éÆÍÁ³¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÎÍ¶¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÍÕ¤ÎÎø¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ø¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡£»Å»ö¤ÎÁªÂò¡¢Îø¤Î¹ÔÊý¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦À¸¤¤¿¤¤¤Î¤«¡×¡£¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÍÕ¤¬Áª¤ÖÆ»¤È¤Ï¡½¡½¡£Âè5ÏÃ¤Ï¡¢¤¢¤¹2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
