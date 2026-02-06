「ごくせん」「きょうは会社休みます。」「HUNTER×HUNTER」など 名作ドラマやアニメ60作品以上をTVerで無料配信！
2026年2月6日（金）より、日本テレビの過去の名作ドラマ・アニメをTVerで無料配信する特別企画「期間限定！日テレ人気番組まつり！」がスタート！
配信ラインナップには、放送当時に大きな反響を呼んだ「ごくせん」「きょうは会社休みます。」「コントが始まる」「過保護のカホコ」などの話題作が目白押し！
＜配信先＞
TVer特集ページ：https://tver.jp/specials/ntv_popular2602
＜配信スケジュール＞
※詳細はTVerにて各番組のエピソード詳細欄をご確認ください。
※配信作品は予告なく変更になる可能性がございます。
■2月6日（金）時点で配信中の番組
【ドラマ】
●きょうは会社休みます。
●偽装の夫婦
●ゆとりですがなにか
●フランケンシュタインの恋
●ウチの夫は仕事ができない
●過保護のカホコ
●高嶺の花
●私たちはどうかしている
●コントが始まる
●恋はDeepに
【アニメ】
●HUNTER×HUNTER ※キメラアント編 後半（#106-136／31話）選挙編（#137-148／12話）
■2月13日（金）から配信の番組
【ドラマ】
●ごくせん
この後も人気作品を続々と配信予定！