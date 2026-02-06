2026年2月6日（金）より、日本テレビの過去の名作ドラマ・アニメをTVerで無料配信する特別企画「期間限定！日テレ人気番組まつり！」がスタート！

配信ラインナップには、放送当時に大きな反響を呼んだ「ごくせん」「きょうは会社休みます。」「コントが始まる」「過保護のカホコ」などの話題作が目白押し！

＜配信先＞

TVer特集ページ：https://tver.jp/specials/ntv_popular2602

＜配信スケジュール＞

※詳細はTVerにて各番組のエピソード詳細欄をご確認ください。

※配信作品は予告なく変更になる可能性がございます。

■2月6日（金）時点で配信中の番組

【ドラマ】

●きょうは会社休みます。

●偽装の夫婦

●ゆとりですがなにか

●フランケンシュタインの恋

●ウチの夫は仕事ができない

●過保護のカホコ

●高嶺の花

●私たちはどうかしている

●コントが始まる

●恋はDeepに

【アニメ】

●HUNTER×HUNTER ※キメラアント編 後半（#106-136／31話）選挙編（#137-148／12話）

■2月13日（金）から配信の番組

【ドラマ】

●ごくせん

この後も人気作品を続々と配信予定！