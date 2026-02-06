ジェラート ピケ カフェ、フェア“Creme Crepe Cats”開催 2匹の猫がクレープに変身
マッシュフードラボが運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）は、2匹の猫をモチーフにした期間限定クレープフェア“Creme Crepe Cats”を13日から3月4日まで提供する。
【写真】コク深い味わい…『黒ごまといちごフロマージュのクレープ』
見た目も味わいも個性豊かな、選べる2種の猫クレープが登場。“Creme Crepe Cats”と名付けた今回のフェアでは、表情や色合いが異なる2匹の猫をモチーフに、見た目は愛らしく、中身は素材の組み合わせを種類ごとに変化をつけ、それぞれ個性豊かで奥行きのある味わいに仕上げた。
■商品詳細
『塩キャラメルとオレンジのクレープ』
思わず目を奪われる、個性あふれる表情が魅力の猫クレープ。トップにあしらった猫は、左右で色の異なる耳がチャームポイント。片耳はコクのある塩キャラメルチーズクリーム、もう片方は香り豊かな黒ごまクリームで仕上げ、遊び心のあるデザインに。顔の中には、やさしい甘さのたまごパンを忍ばせている。
クレープ生地の中には、ひんやりとしたバニラジェラートを中心に、塩キャラメルチーズクリーム、ふんわりとしたホイップクリーム、ジューシーなオレンジ果肉を重ね、香ばしいアーモンドとチョコクッキーをアクセントにプラス。
塩キャラメルのまろやかな甘みと、オレンジの爽やかな酸味が心地よく広がる、軽やかな味わいに仕上げた。
『黒ごまといちごフロマージュのクレープ』
香ばしい黒ごまの風味と、いちごの甘酸っぱさ、チーズのコクが重なり合う見た目も心ときめく猫モチーフのクレープ。トップには、黒ごまクリームで丁寧に仕上げた立体的な猫の顔をのせ、ブルーの瞳とピンクのお鼻で愛らしい表情に仕上げた。中には、ほんのり甘いたまごパンが隠れており、食べ進める楽しさを演出している。
クレープの中には、なめらかなバニラジェラート、ほどよい塩味のクリームチーズ、ふんわり軽やかなホイップクリーム、いちごコンポートを重ね、仕上げにアーモンドとチョコクッキーをプラス。
黒ごまのコク深い味わいと、いちごフロマージュのやさしい酸味が調和した、最後まで飽きのこない一品。
