¡Ú½°±¡Áª¡Û¤ì¤¤¤ï¡¦»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¡Ö£²Æü¤ÇÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¡×³èÆ°µÙ»ß°ì»þÅ±²ó¤ÇÎóÅç²£ÃÇ¤Ø
¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤Ï£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦¶Ó»åÄ®±ØÁ°¤Ç¡¢½°±¡Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡ËÅìµþ£±£´¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¶ûÞ¼ËüÎ¤¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î±þ±ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ»á¤ÏÂ¿È¯À¹ü¿ñ±ê¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤ÇÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¤ËµÄ°÷¼¿¦¤·¡¢½°±¡Áª¤Ç³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Á°Æü¤ËÃÓÂÞ¤Î³¹Æ¬¤ÇÉüµ¢¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¡£»³ËÜ»á¤Ï¡Ö»ä¤ÏÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬£³£°£°µÄÀÊ¤ò¼è¤ëÀª¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¹ö¤Ï¿¼¤Þ¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ÏºòÇ¯¡¢À¯³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ê£Á£Ì£Ó¡Ë´µ¼Ô¤ÎçÕ¸åÌ÷É§¸µ»²±¡µÄ°÷¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢»³ËÜ»á¤Ï¡ÖÁªµóÀï¤Ï¤Þ¤À£²Æü¤¢¤ë¡£¤³¤Î£²Æü¤ÇÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÆüËÜ¤ò£³£°Ç¯²õ¤·¤Æ¤¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤³¤ÎÀè¤ÎÆüËÜ¤òÂ÷¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡££³£°£°µÄÀÊ¤â¼è¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤¦¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤ì¤¤¤ï¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£°ìÈÖ¤Î¤¦¤ë¤µ·¿¤Ç¡¢¥¬¥Á¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄ«°ìÈÖ¤Ç¡¢ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¤Ç¹â°æ¿ò»Ö´´»öÄ¹¤ò±þ±ç¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏµþÅÔ¡¢Âçºå¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤¦¡£ºÇ½ªÆü¤Î£·Æü¤Ï·§ËÜ¤äÊ¡²¬¤ËÆþ¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÎÁÊ¤¨¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£