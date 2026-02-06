アンガールズ・田中卓志から、ＢＳテレ東にまさかの企画提案！「野鳥の番組やりたいんです、、、」田中が ひたすら野鳥を見るだけの番組「野鳥を見る田中」２月１３日・２０日（金）　＼２週連続放送決定！／

アンガールズ・田中卓志から、ＢＳテレ東にまさかの企画提案！

「野鳥の番組やりたいんです、、、」

その熱量に押され、ＢＳテレ東では、２月13日（金）、20日（金）の2週連続で「野鳥を見る田中」を

放送決定！

建築、紅茶、苔鑑賞など多趣味なアンガールズ・田中卓志が、今バードウォッチングにどハマりしているという！

そんな田中が野鳥スポットを巡りながら大好きな野鳥の魅力を全力で満喫する“癒やし系バラエティ”。

今回は田中憧れの本格機材を手に、” 水辺の宝石”カワセミや冬の野鳥の撮影に挑む。

他の番組では見られない、50歳にして、野鳥の沼にハマったアンガールズ・田中の姿、とくとご覧ください。

≪出演者コメント≫

■田中卓志（アンガールズ）

「野鳥を見る田中」、撮影が今終わったところなんですけども、

もう、めちゃくちゃ楽しかったです。

僕の夢の一つだったので。こういう番組をやりたいっていうのが。

しかも、ちょっと課題が難しい。

「野鳥に出会って、その写真を撮れるか？」っていうね。

その課題が僕を燃えさせましたね。

で、しかも、非常に貴重な映像も撮れたりして。

「田中が鳥の番組やるんだったら、じゃあ出てやるか」みたいな鳥も。

「ご祝儀代わりだぞ」みたいな、そういう鳥たちもたくさん出てきてくれたので。

ぜひ、鳥好きの方、そしてこれから鳥の世界を知りたいなという方、

一緒に僕と勉強できればなと思っておりますので

ぜひ皆さん見てください！





≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー 山崎圭介（ＢＳテレ東制作部）

騒々しい街中からほんの少し離れた、郊外にある駅のそば…。

豊かな自然が広がる公園で、信じられないくらいたくさんの鳥たちに出会いました。

とにかく本当に鳥や自然が大好き！撮影を心底楽しんでいた田中さんが印象的でした。

美しい映像と鳥たちのさえずりに思いっきり癒やされてください！



≪放送内容≫

『アンガールズ・田中卓志50歳。たどり着いた沼は”野鳥”でした…。』

紅茶でも苔でもない、今一番熱中している趣味「バードウォッチング」をする田中に密着！

▼双眼鏡片手に「大人の時間」を満喫！田中卓志がハマるバードウォッチングの魅力とは

▼神奈川県大和市、駅から徒歩10分！東京ドーム約9個分の広大な公園で野鳥を観察！

▼田中鳥撮りに挑戦！水辺の宝石カワセミや、大人気シマエナガの仲間「エナガ」を大捜索

▼【衝撃】言葉を操る鳥⁉︎シジュウカラ&〇〇で子育てするハト…田中が驚いた野鳥の秘密

≪番組概要≫

【タイトル】 「野鳥を見る田中」

【放送日時】 2026年2月13 日（金）24:00～24:30、20日（金）24:15～24:45

2週連続放送

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

【出演者】 田中卓志（アンガールズ）

